Medolla, Eurosets dona un nuovo scivolo alla scuola dell’infanzia “Rock no War”

MEDOLLA - Un nuovo scivolo è arrivato nel giardino della Scuola dell’Infanzia Rock no War di Medolla, portando con sé non solo gioco e divertimento, ma anche un messaggio di comunità e attenzione verso i più piccoli. La scuola, che negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo il numero degli iscritti, aveva bisogno di uno spazio ancora più accogliente e sicuro per le attività all’aperto. I genitori si sono subito mobilitati per trovare soluzioni, e l’incontro con Eurosets, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di dispositivi medici avanzati, ha reso possibile la realizzazione di un sogno: l’azienda ha scelto di finanziare interamente l’installazione di uno scivolo nuovo, a misura dei bambini dai 3 ai 5 anni, conforme alle normative e fornito dall’impresa Sarba Spa di Fossoli di Carpi (MO), altra realtà del territorio coinvolta nel progetto. Alla festa per la consegna del nuovo scivolo hanno preso parte Maria di Martino, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Medolla e San Prospero, Antonio Petralia, amministratore delegato di Eurosets, Ebe Traldi, assessora alle Politiche educative per la prima infanzia, diritto allo studio e assessorato alla gentilezza, e il sindaco del Comune di Medolla Alberto Calciolari, a testimonianza di quanto un gesto semplice possa rafforzare i legami di una comunità.

Alberto Calciolari, sindaco del Comune di Medolla, ha dichiarato: “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, desidero esprimere un profondo e sincero ringraziamento a Eurosets per la generosa donazione destinata alla Scuola dell’Infanzia comunale “Rock no war” di Medolla. Questo contributo rappresenta non solo un importante sostegno concreto a favore della nostra istituzione scolastica, ma anche un segno tangibile di attenzione e vicinanza verso il territorio e le sue famiglie. Eurosets ha dimostrato più volte, nel corso degli anni, una sensibilità particolare nei confronti della nostra comunità, ponendo grande cura nel sostenere progetti educativi e iniziative che hanno al centro i più piccoli, il loro benessere e il loro futuro. La donazione alla Scuola dell’Infanzia “Rock no war” conferma ancora una volta questa preziosa attenzione, che rafforza il legame tra l’azienda e Medolla, testimoniando come il successo imprenditoriale possa andare di pari passo con la responsabilità sociale e con l’impegno verso le nuove generazioni”.

Antonio Petralia, amministratore delegato di Eurosets, ha commentato: “Questo scivolo non è soltanto un gioco: è un piccolo simbolo di speranza, condivisione e futuro. Investire nei bambini significa investire nella nostra comunità, ed è un impegno che in Eurosets sentiamo profondamente. Siamo felici di vedere la gioia nei loro occhi e orgogliosi di poter contribuire al loro benessere quotidiano”.

