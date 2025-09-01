Modena, la carica dei 7mila piccoli chef: al via le iscrizioni per “Cuochi per un giorno”
MODENA - Torna a Modena l'unica manifestazione in Italia in grado di coinvolgere 7mila bambini in due giorni per trasmettere in modo semplice, ludico e stimolante la passione, le tecniche e le tradizioni legate alla cucina. Come? Grandi chef come Ascanio Brozzetti, Luca Marchini, Alessia Morabito, Franco Aliberti, Piergiorgio Siviero, Galileo Reposo guidano i piccoli cuochi nella preparazione di decine di ricette, dagli antipasti ai dolci; L'appuntamento con il festival nazionale di cucina per bambini Cuochi per un giorno - alla 13esima edizione - è il 4 e 5 ottobre presso il Club La Meridiana, alle porte di Modena.
