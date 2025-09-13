Scuola al via in Emilia-Romagna, ecco tutti i contributi e gli aiuti per le famiglie

Una scuola aperta, inclusiva e accogliente. Una scuola che sostiene i ragazzi e le ragazze nei percorsi d’istruzione e formazione. Suona la campanella anche in Emilia-Romagna: da lunedì 15 settembre si torna in classe per l’anno scolastico 2025/2026.

“Quello che i nostri ragazzi e le nostre ragazze stanno per iniziare- sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora al Welfare, Scuola, Politiche per l’infanzia e Terzo settore, Isabella Conti - è un nuovo percorso in cui avranno la possibilità di crescere e formarsi come donne e uomini liberi. La scuola deve essere il luogo principale in cui coltivare pensiero critico, in cui praticare la profondità, nello studio, nelle relazioni, nei pensieri. È proprio a scuola che scopriranno come il rispetto reciproco sia il primo passo per costruire comunità giuste e inclusive. Agli studenti e alle studentesse, agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale che ogni giorno consentirà di vivere la scuola, il nostro ringraziamento perché a loro affidiamo il futuro del nostro Paese”.

“La Regione- aggiunge Conti- è impegnata con uno sforzo straordinario a garantire risorse per le famiglie e gli enti locali affinché la nostra sia una scuola aperta e inclusiva, che non lascia indietro nessuno. Siamo impegnati a contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, a sostenere gli studenti nei percorsi d’istruzione e formazione, oltre che a dedicare attenzione alle famiglie più in difficoltà ed agli studenti in condizioni di fragilità. Inoltre, vogliamo confermare e implementare interventi come quello delle pluriclassi nelle piccole scuole di montagna, i progetti per l’inclusione scolastica di minori stranieri per i comuni tra 10 e 25mila abitanti, confermare i progetti di Educazione musicale e le collaborazioni di Scuola Attiva Kids”.

L’Emilia-Romagna sostiene il diritto allo studio con una serie di azioni. Tra queste, la conferma per borse di studio e contributi per i libri di testo, 2 milioni e 250mila euro nel triennio 2025-2027 per il trasporto scolastico, 18 milioni di euro per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 2 milioni per la sperimentazione di ‘scuole aperte’, 2,5 milioni di euro per sostenere studenti e famiglie nelle scelte formative, prevenire la dispersione scolastica e rafforzare la rete educativa locale.

Borse di studio

La Regione si impegna a garantire il beneficio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti idonei appartenenti sia alla fascia Isee 1 (da 0 a 10.632,94 euro) sia alla fascia Isee 2 (da 10.632,95 a 15.748,78 euro), per importi non inferiori a quelli previsti per l’a.s. 2024/2025 (190,00 euro importo “base” e 237,50 euro importo “maggiorato”). Le borse di studio sono erogate dalla Provincia/Città Metropolitana di residenza della studentessa o dello studente.

Le borse finanziate con risorse statali, che saranno invece erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per evitare sovrapposizioni con quelle regionali, sono destinate agli iscritti e alle iscritte all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Contributi libri di testo

Sono destinati alle studentesse e agli studenti in condizioni economiche svantaggiate, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. La Regione garantisce il beneficio a tutti gli idonei, per un importo non inferiore a quello previsto per l’a.s. 2024/2025 (174,00 euro per la fascia Isee 1 da 0 a 10.632,94 euro e 110,00 euro per la fascia Isee 2 da 10.632,95 a 15.748,78 euro). I contributi vengono erogati dai Comuni di residenza dello studente.

Le risorse a favore degli enti locali

Per il trasporto scolastico nel triennio 2025–2027 è stato confermato un impegno finanziario pari a 2.250.000 euro all’anno. Nell’assegnazione delle risorse a Province e Città Metropolitana di Bologna si darà priorità alla copertura delle spese di trasporto per gli studenti con disabilità.

Per quanto riguarda l’inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità, la Regione conferma il proprio sostegno ai Comuni e alle Unioni di Comuni, integrando i fondi statali con risorse regionali, al fine di garantire servizi qualificati e continuativi, capaci di rispondere in maniera puntuale e personalizzata ai bisogni educativi. L’obiettivo è costruire una scuola realmente inclusiva, in cui il sostegno non sia affidato a misure straordinarie, ma diventi parte integrante della quotidianità educativa, grazie a personale formato, servizi stabili e reti territoriali solide. Per il 2025 sono stati stanziati 18 milioni di euro a favore dei Comuni.

Sono inoltre pari a 2,5 milioni di euro le risorse che la Regione, tramite avviso pubblico, destina a sostenere studenti e famiglie nelle scelte formative, a prevenire la dispersione scolastica e a rafforzare la rete educativa locale. Questi fondi saranno utilizzati per potenziare, su base territoriale, una rete coordinata di presìdi dedicati all’orientamento scolastico e formativo per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni. Si tratta di spazi stabili, uno per provincia su tutto il territorio regionale, gestiti dagli enti locali, accessibili e integrati con scuole, enti di formazione, università e servizi per l’impiego, in grado di offrire ascolto, consulenza e accompagnamento personalizzato a studenti, famiglie e docenti.

All’interno dell’avviso pubblico rientra anche l’avvio della sperimentazione delle “scuole aperte” nelle scuole secondarie di primo grado, promuovendo attività educative, sportive e culturali in orario extracurricolare. L’obiettivo è trasformare gli edifici scolastici in veri e propri spazi di comunità, dove si favoriscano socializzazione, partecipazione e inclusione. Il progetto coinvolgerà le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, statali o paritarie, anche in collaborazione con altri soggetti del territorio (associazioni culturali, sportive, enti locali, cooperative sociali).