Un gol per Baggiovara, un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile

MODENA - Proseguono gli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per le celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara. Lunedì prossimo, 29 settembre, dalle ore 19, l’Azienda in collaborazione con Team Enjoy Associazione Stampa Modenese ha organizzato Un gol X Baggiovara, quadrangolare di calcio a sette che si terrà a Corlo di Formigine (Modena) nei terreni da gioco della locale Polisportiva, in via Battezzate 70/72. Si sfideranno una selezione mista dell’AOU di Modena, una rappresentativa dei giornalisti modenesi, ASCO 35 (Associazione Sammarinese Calciatori Over 35) e una squadra di vecchie glorie dello sport modenese. Al termine del torneo sarà possibile cenare tutti insieme, mentre tra una sfida e l’altra la scuola di danza “Backstage” di Formigine allieterà i presenti con momenti di animazione. Il ricavato delle iscrizioni al quadrangolare e della cena sarà devoluto a Team Enjoy per l’acquisto di un pianoforte da destinare all’Ospedale Civile di Baggiovara.

«Quello di lunedì è un evento pensato per tutto il personale sanitario e la popolazione in genere – spiega Paolo Barbieri, responsabile del Servizio Comunicazione e Informazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – perché per noi era fondamentale rendere le celebrazioni del ventennale dell’Ospedale Civile un momento di festa aperto a tutti. Siamo felici per le adesioni ricevute dai tanti protagonisti dell’evento, tra cui giocatori che vantano presenze in serie A e nella propria nazionale di calcio. Sarà una serata dove la solidarietà vincerà sull’agonismo ma sono certo che lo spettacolo sportivo non sarà a meno».

«Non solo colori in Pediatra e negli ambienti ospedalieri per il Team Enjoy – commenta il presidente dell’associazione, Nicola Ortugno – siamo molto felici di poter realizzare una ennesima collaborazione e progetto con l’AOU coadiuvati dalla preziosa regia del Servizio Comunicazione e Informazione dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria. Sono fiero di poter realizzare insieme a tutto il Team Enjoy la donazione e l'acquisto di un pianoforte utile per un progetto importante per i 20 anni dalla nascita dell'ospedale di Baggiovara. Grazie a questo strumento e ai progetti futuri ad esso collegato sarà possibile portare la musica magica che solo un pianoforte può fare. Il nostro obiettivo è quello di portare colori e musica per allietare il ricovero di un paziente ospedalizzato».

«Un piacere partecipare alle celebrazioni per i 20 anni di Baggiovara e dare il nostro contributo per il progetto del team Enjoy di acquistare un pianoforte a disposizione dell’Ospedale Civile – spiega Pierpaolo Pedriali, presidente dell’Associazione Stampa Modenese – la musica può aiutare tanti pazienti. Non siamo molto allenati, ma in campo daremo il massimo. Ci conforta il fatto che non mancheranno medici se ce ne fosse il bisogno».