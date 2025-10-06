A Bomporto tante atlete per lo stage femminile di hockey in line

BOMPORTO - Si è concluso con un bilancio più che positivo lo stage femminile di hockey in line organizzato dagli Scomed di Bomporto, che nel weekend del 4/5 ottobre hanno ospitato alcune tra le migliori atlete provenienti da tutta Italia. Un’occasione importante di crescita sportiva e confronto, che ha confermato ancora una volta la capacità organizzativa della società Bomportese, da anni punto di riferimento per la disciplina.

Sotto la guida attenta dello staff tecnico degli Scomed e con la partecipazione straordinaria di Gianluca Tomasello, responsabile delle Nazionali e figura di spicco dell’hockey in line italiano, le ragazze hanno avuto l’opportunità di affinare le tecniche individuali, sia per quanto riguarda i ruoli di movimento che quello dei portieri.

Allenamenti intensi, momenti di approfondimento tattico e tanta condivisione sul campo: lo stage ha offerto uno sguardo concreto sul livello del movimento femminile nazionale, evidenziando potenzialità e margini di crescita che fanno ben sperare per il futuro.

Ancora una volta, gli Scomed dimostrano di essere una realtà attenta allo sviluppo dell’hockey in line, capace di coniugare passione e competenza..

Foto di gruppo alla fine dello stage femminile 2025