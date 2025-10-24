A Medolla si festeggia Halloween con “Monster Dance”, “Tunnel della paura” e giochi per bambini
MEDOLLA - Halloween si avvicina e Medolla si prepara a festeggiarlo con diversi eventi a scopo benefico, all’insegna del divertimento.
Si parte venerdì 31 ottobre alle ore 21 con l’appuntamento “Monster Dance”, presso la sala Arcobaleno, dedicato agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Medolla. Oltre alla musica, verrà premiato il costume più spaventoso.
Si prosegue sabato 1° novembre a partire dalle 16, in piazza della Repubblica, antistante il nuovo Municipio, con “Halloween Medolla Park”. In programma giochi per bambini, gonfiabile e il gruppo di lettura dei volontari.
Alle 18, torna un appuntamento molto atteso, quello con “Thriller Night”, il tunnel della paura, un’esperienza adrenalinica pensata per i più temerari, in un percorso “spaventoso” tra attrazioni e figuranti.
Non mancherà lo stand gastronomico con piadine, gnocco fritto, patatine e pop corn.
Ad organizzare gli eventi di Halloween è l’associazione “Scuola ViVa”, che raggruppa i genitori dei bambini e ragazzi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di Medolla, con lo scopo di organizzare attività ricreative per supportare le realtà scolastiche del comune.
Gli eventi godono del patrocinio dell’amministrazione comunale.
Il ricavato della festa di Halloween sarà devoluto a progetti scolastici di Medolla.
Leggi anche: Medolla, Eurosets nuovamente tra le 1.000 imprese best performer della Provincia di Modena
- Agricoltura, inaugurata a Reggio Emilia la nuova sede del Nucleo di premoltiplicazione Viticola dell’Emilia-Romagna
- Carpi, domenica 2 novembre letture per i più piccoli con “Coccole di parole”
- A Medolla si festeggia Halloween con "Monster Dance", "Tunnel della paura" e giochi per bambini
- Controlli sulle strade della Polizia di Stato, contestate 85 infrazioni al codice della strada e ritirate 8 patenti
- Auto in fiamme all'uscita del casello autostradale di Carpi
- Calcio, Promozione: colpo Medolla San Felice, arriva l'attaccante Marco Guidone
- Vaccinazione antinfluenzale, pediatrie di comunità e Pediatri di libera scelta ‘in prima linea’ per somministrazione gratuita ai bambini
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026