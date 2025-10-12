Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
A San Martino Spino il campo scuola della Protezione Civile – FOTO

|12 Ottobre 2025 | Mirandola

Si è tenuta a San Martino Spino, frazione di Mirandola la due giorni del Campo Scuola “La Protezione Civile Siamo Noi – Campo Scuola Protezione Civile Area Nord”, un’iniziativa formativa che coinvolge 65 studenti delle scuole del territorio in un percorso pratico e teorico dedicato alla scoperta del mondo della protezione civile.

In programma c'erano le attività di addestramento, tra cui il montaggio del campo tende emergenziale e le lezioni di BLS (Basic Life Support) e uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), coordinate dagli operatori del 118.

Inoltre, i partecipanti hanno preso parte a una simulazione di emergenza idrica con l’impiego di idropompe a Gavello, a un corso di sicurezza stradale tenuto dal Comandante della Polizia Locale di Mirandola, Gianni Doni, e a una prova di guida simulata con la collaborazione della Polizia Locale di Modena.

Grande curiosità e partecipazione anche per la dimostrazione dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Mirandola, che ha mostrato le tecniche di ricerca e soccorso, coinvolgendo attivamente tutti i presenti.

In serata in Piazza Costituente spettacolare esercitazione pubblica: la simulazione di un incendio al Municipio, con l’intervento dei Vigili del Fuoco, proiettata in diretta su maxi schermo. A seguire, una simulazione di soccorso post-incidente stradale.

Nel 2024, analoga iniziativa fu svolta a Medolla. Ecco il nostro reportage:

