Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, prezzi e date
(Adnkronos) - Apple ha presentato due nuovi prodotti che condividono lo stesso cuore tecnologico: il chip M5. Il nuovo MacBook Pro da 14 pollici e l’iPad Pro di ultima generazione segnano l’ingresso in una fase in cui l’intelligenza artificiale non è più solo un’aggiunta, ma una componente strutturale dell’esperienza d’uso. Il MacBook Pro 14” con M5 punta a ridefinire il concetto di portatile “pro”. Il nuovo processore, realizzato da Apple, offre un incremento tangibile nelle prestazioni, soprattutto in ambito AI e grafico, ma senza rinunciare all’efficienza. Rispetto alla generazione precedente, il nuovo chip promette un’elaborazione dell’intelligenza artificiale fino a 3,5 volte più veloce e una GPU capace di gestire rendering e giochi con un margine di potenza superiore del 60%. Numeri che, al di là della retorica, si traducono in un portatile che reagisce meglio ai carichi intensi, mantiene le stesse prestazioni anche senza alimentazione e spinge le app creative e di sviluppo con un margine di fluidità visibile. Il design resta quello familiare, con il display Liquid Retina XDR da 14 pollici, disponibile anche nella versione con vetro nanotexture, e una costruzione solida, ora proposta nei colori nero siderale e argento. L’autonomia dichiarata arriva a 24 ore, un dato che nella pratica andrà verificato ma che conferma l’attenzione di Apple per il bilanciamento tra potenza e consumi. La scheda tecnica prevede SSD più rapidi, memoria unificata con banda più ampia e prestazioni migliorate in ogni contesto: dal montaggio video al coding, fino al gaming, che beneficia di frame rate più stabili e realistici. Il tutto gira su macOS Tahoe, la nuova versione del sistema operativo, che introduce un’interfaccia ridisegnata e una maggiore integrazione con Apple Intelligence, la suite di funzioni AI che attraversa ormai tutto l’ecosistema dell’azienda. Non mancano la videocamera Center Stage da 12MP, un sistema audio a sei altoparlanti e un parco porte completo, pensato per chi lavora in mobilità o in studio. Il prezzo di partenza per l’Italia è di 1.849 euro, con disponibilità dal 22 ottobre. Se il MacBook Pro guarda al mondo professionale in movimento, il nuovo iPad Pro con M5 consolida il percorso di Apple nel posizionare il tablet come vero strumento di lavoro. Anche qui il salto generazionale si gioca tutto sul chip, che porta l’elaborazione AI a un livello superiore. L’aumento di potenza, fino a tre volte e mezzo rispetto al modello con M4, si percepisce nella gestione di progetti complessi, nel rendering 3D e nelle app creative che sfruttano l’intelligenza artificiale per generare immagini o ottimizzare video direttamente sul dispositivo. Il nuovo iPad Pro è disponibile in due formati, da 11 e 13 pollici, con un design ancora più sottile (5,3 mm e 5,1 mm rispettivamente) e un display Ultra Retina XDR basato su tecnologia OLED, in grado di raggiungere i 1.600 nit di luminosità di picco. La resa cromatica e il contrasto lo rendono ideale per il lavoro di illustratori, videomaker e designer, ma anche per chi cerca semplicemente un dispositivo versatile per l’uso quotidiano. Le novità tecniche includono il modem C1X, sviluppato internamente da Apple, che migliora la velocità delle connessioni cellulari fino al 50%, e il chip N1, dedicato alle comunicazioni wireless e compatibile con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. L’integrazione con iPadOS 26 aggiunge un sistema di gestione delle finestre completamente rinnovato, la nuova app Anteprima per i PDF e una maggiore fluidità nell’uso di più app in contemporanea. Anche qui l’intelligenza artificiale si intreccia con le funzioni di sistema, offrendo traduzioni in tempo reale, azioni contestuali e strumenti di automazione che sfruttano i modelli on-device, senza dipendere dal cloud. La linea di accessori si arricchisce con la Magic Keyboard riprogettata, più sottile e con tasti funzione dedicati, e la nuova Apple Pencil Pro, che punta a migliorare sensibilità e controllo nei flussi creativi. L’iPad Pro parte da 1.119 euro per il modello da 11” Wi-Fi, mentre la versione da 13” parte da 1.469 euro; entrambe saranno disponibili dal 22 ottobre. [email protected] (Web Info)
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L'impegno dei genitori per far praticare "il Calcio" al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.