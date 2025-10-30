Auto e trattore coinvolti in un incidente a Sorbara, tre feriti

BOMPORTO - Un incidente si è verificato a Sorbara, lungo la provinciale per Carpi. Coinvolti nello scontro una macchina, a bordo della quale c'erano tre giovani, e un trattore. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Croce Blu di Camposanto e l'elisoccorso.

Fortunatamente nessuna delle tre persone rimaste ferite sarebbe in pericolo di vita: un giovane, le cui condizioni sarebbero più gravi, è stato trasportato in ospedale dall'elisoccorso, mentre le altre due persone rimaste ferite sono state accompagnate in ospedale dalla Croce Blu di Camposanto.

LEGGI ANCHE: