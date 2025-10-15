Bomporto, al via la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica

BOMPORTO - FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha avviato, in sinergia con l’Amministrazione comunale di Bomporto, i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio comunale. Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, prevede la realizzazione di una nuova rete a banda ultralarga che raggiunge una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo e nei prossimi mesi arriverà fino a 10 Gigabit al secondo. Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di Bomporto avrà un’infrastruttura che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

“L’avvio dei lavori per la posa della fibra ottica – dichiara la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari - rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più connesso e sostenibile per Bomporto. Grazie alla collaborazione con FiberCop, dotiamo il nostro territorio di un’infrastruttura digitale all’avanguardia, che agisce sin da subito sul presente ma che guarda anche al futuro, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere le imprese e rendere più efficienti i servizi pubblici. È un intervento che rafforza la nostra comunità e ne amplia le prospettive di crescita”.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio – dichiara Gianni Crocetti, responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop -. La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

I lavori in programma

Gli interventi inizieranno in via Piave, via Adige, via Po e via Ravarino Carpi a partire dal prossimo mese e “proseguiranno fino a interessare nel corso del 2026 la maggior parte del territorio comunale”. Per la posa della fibra ottica a Bomporto saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. I lavori di scavo, dove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.

