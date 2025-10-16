Carpi, Caffè del Teatro: due offerte per la nuova gestione
CARPI -Sono due le offerte arrivate in risposta al bando aperto dal Comune di Carpi per affidare la gestione del Caffè del Teatro. Le proposte sono state presentate da V Studio Srl e da BlackupItaly Srl con Ital Sourcing Srl e altri soci privati.
In risposta al bando, i candidati dovevano presentare due buste: una con la documentazione amministrativa e una con l’offerta economica al rialzo sul canone posto a base di gara (pari a 12.250 euro all’anno).
Nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, negli uffici comunali, in seduta pubblica, sono state aperte le sole buste contenenti la documentazione amministrativa che è risultata regolare, entrambi i candidati, dunque, sono stati ammessi.
L’apertura delle buste con l’offerta economica è prevista per la prossima settimana, con l’aggiudicazione al miglior offerente.
- Carpi, messo in sicurezza il piazzale per guide ed esami per le patenti di ciclomotori e motocicli a Cibeno
- Carpi, Caffè del Teatro: due offerte per la nuova gestione
- Pubblicata la gara per i lavori del primo stralcio al cimitero di Massa Finalese
- Mirandola in lutto per morte di Franco Mazerti, per 41 anni al servizio della comunità
- Bomporto, assolto 41enne accusato maltrattamenti dall'ex moglie
- Calcestruzzo depotenziato alle scuole "Frassoni" di Finale Emilia, prosciolta l'azienda AeC Costruzioni e assolti i vertici
- Calcio, Coppa Promozione: goleade per Medolla San Felice e La Pieve Nonantola, Solierese ok ai rigori
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE