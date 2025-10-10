Carpi partecipa alla Marcia della pace PerugiAssisi
CARPI - Il Comune di Carpi partecipa alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità che si svolge domenica 12 ottobre con partenza dal capoluogo umbro.
Alla manifestazione, in rappresentanza del Comune, partecipa Serena Pedrazzoli, assessora ad Ambiente, Politiche giovanili, Relazioni internazionali ed Europa, che indosserà la fascia tricolore.
Il motto scelto dai promotori per guidare l’edizione 2025 dell’iniziativa è “Imagine all the people living in peace” perché, sottolineano, “in un tempo buio che uccide l’immaginazione, la fiducia e la speranza, noi vogliamo immaginare, sognare, desiderare e promuovere l’alternativa alla guerra: una società fraterna, un mondo dove le persone vivono felici, insieme, in pace”.
La Marcia per la pace e la fraternità è preceduta dall’assemblea dell’Onu dei Popoli, in corso da giovedì 9 ottobre a Perugia, a ottant’anni dalla Fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e ottocento dalla composizione del Cantico delle creature di San Francesco.
La Marcia della pace e della fraternità di Assisi è promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della Pace con il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani (al quale aderisce anche il Comune di Carpi), la Rete nazionale delle scuole per la pace, il Centro diritti umani Antonio Papisca, Rete delle Università per la pace, insieme a numerose fondazioni, istituti scolastici, università, centri studi, enti locali.
Leggi anche: Le associazioni di Carpi partecipano alla marcia Perugiassisi per la pace e la fraternità, organizzati i pullman
- Carpi partecipa alla Marcia della pace PerugiAssisi
- L'azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena piange la prematura scomparsa dell’infermiera Cristina Muzzarelli
- Modena, ruba su auto in sosta: la Polizia di Stato arresta un 35enne in possesso di cacciavite e un coltello serramanico
- Modena, sabato 11 ottobre la caserma dei Vigili del Fuoco apre alla cittadinanza per far conoscere la propria attività e i mezzi in dotazione
- Carpi, via ai bandi per l'affidamento delle palestre degli istituti scolastici "Alberto Pio" e "Vallauri"
- Approvato il Piano dei nuovi interventi urgenti per la frana di Boccassuolo
- Sportelli di prossimità Tribunale di Modena: 209 procedimenti nell'Area Nord, 104 a Mirandola
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli