Carpi partecipa alla Marcia della pace PerugiAssisi

CARPI - Il Comune di Carpi partecipa alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità che si svolge domenica 12 ottobre con partenza dal capoluogo umbro.

Alla manifestazione, in rappresentanza del Comune, partecipa Serena Pedrazzoli, assessora ad Ambiente, Politiche giovanili, Relazioni internazionali ed Europa, che indosserà la fascia tricolore.

Il motto scelto dai promotori per guidare l’edizione 2025 dell’iniziativa è “Imagine all the people living in peace” perché, sottolineano, “in un tempo buio che uccide l’immaginazione, la fiducia e la speranza, noi vogliamo immaginare, sognare, desiderare e promuovere l’alternativa alla guerra: una società fraterna, un mondo dove le persone vivono felici, insieme, in pace”.

La Marcia per la pace e la fraternità è preceduta dall’assemblea dell’Onu dei Popoli, in corso da giovedì 9 ottobre a Perugia, a ottant’anni dalla Fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e ottocento dalla composizione del Cantico delle creature di San Francesco.

La Marcia della pace e della fraternità di Assisi è promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della Pace con il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani (al quale aderisce anche il Comune di Carpi), la Rete nazionale delle scuole per la pace, il Centro diritti umani Antonio Papisca, Rete delle Università per la pace, insieme a numerose fondazioni, istituti scolastici, università, centri studi, enti locali.

Leggi anche: Le associazioni di Carpi partecipano alla marcia Perugiassisi per la pace e la fraternità, organizzati i pullman