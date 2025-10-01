Carpi, trovato in possesso di hashish e cocaina: arrestato 24enne
CARPI - La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino italiano di 24 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre, nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di prevenzione della criminalità, personale del Commissariato di Carpi, ha fermato un’auto con a bordo il 24enne, particolarmente agitato.
Durante il controllo di Polizia, il 24enne si è dato a precipitosa fuga. Raggiunto e bloccato dagli agenti, l’uomo ha opposto resistenza, colpendo il viso e il polso di un operatore. Nella sua disponibilità e all’interno del veicolo sono stati rinvenuti due involucri di cellophane di circa 11 grammi contenente hashish e cocaina, 1.230 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione.
La perquisizione, estesa al domicilio, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Vignola, ha permesso di rinvenire altri 7.105 euro in contanti e materiale per il confezionamento. All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Carpi.
- Ravarino, domenica 12 ottobre a Stuffione presentazione del nuovo libro di Giorgio Fava sul culto della Madonna di Monserratot
- Gattile intercomunale, nuova convenzione per la gestione
- 100 anni di Lidia Bellodi, a Bondeno cerimonia in Municipio per ricordare la staffetta partigiana
- Frana di Boccassuolo, definite le prime misure economiche di immediato sostegno
- Unione Terre d'Argine, FdI: "Stabilizzare i lavoratori assunti per la gestione post sisma"
- Cavezzo si prepara per una nuova edizione dell’Oktobeerfest
- L'installazione "Inferno riflesso" del Maestro Domenico Difilippo al 52° Premio Suzzara
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord