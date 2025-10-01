Carpi, trovato in possesso di hashish e cocaina: arrestato 24enne

CARPI - La Polizia di Stato di Carpi ha tratto in arresto un cittadino italiano di 24 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel pomeriggio di ieri, martedì 30 settembre, nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e di prevenzione della criminalità, personale del Commissariato di Carpi, ha fermato un’auto con a bordo il 24enne, particolarmente agitato.

Durante il controllo di Polizia, il 24enne si è dato a precipitosa fuga. Raggiunto e bloccato dagli agenti, l’uomo ha opposto resistenza, colpendo il viso e il polso di un operatore. Nella sua disponibilità e all’interno del veicolo sono stati rinvenuti due involucri di cellophane di circa 11 grammi contenente hashish e cocaina, 1.230 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione.

La perquisizione, estesa al domicilio, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Vignola, ha permesso di rinvenire altri 7.105 euro in contanti e materiale per il confezionamento. All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Carpi.

