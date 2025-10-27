Comandante Filippo Bonvicini da oggi è alla guida della Polizia Locale del Sorbara. Succede a Luca Di Niquili

A partire da oggi, lunedì 27 ottobre 2025, il Dottor Filippo Bonvicini assume ufficialmente l’incarico di Comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara. Quarantatré anni, già alla guida del Corpo di Polizia Locale del Comune di San Cesario sul Panaro dal 2022, il Dottor Bonvicini manterrà anche tale incarico, rafforzando così il coordinamento tra le due realtà.

Il nuovo Comandante succede al Dottor Luca Di Niquili, che ha lasciato l’Unione del Sorbara per assumere la guida della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli. A lui va il sentito ringraziamento dell’Unione per gli anni di servizio svolti con dedizione, competenza e spirito di collaborazione.

Nel suo primo giorno di servizio, il Dottor Bonvicini ha dichiarato: “Sono lieto di questo nuovo incarico, che intendo portare avanti in piena continuità con il lavoro svolto dal mio predecessore. Uno degli obiettivi che mi pongo è rafforzare il dialogo con i cittadini, favorendo un ascolto attento e costante, così da poter intercettare tempestivamente problematiche ed esigenze del territorio. E' nelle mie intenzioni, inoltre, impegnarmi per garantire un clima sereno e collaborativo all’interno del Corpo, affinché ogni operatore possa svolgere al meglio il proprio ruolo.”









La Presidente dell’Unione del Sorbara e Sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, ha accolto con entusiasmo il nuovo Comandante: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Dottor Di Niquili per il prezioso lavoro svolto. Al tempo stesso, diamo il benvenuto al Dottor Bonvicini, augurandogli buon lavoro. Siamo certi che, sotto la sua guida, la collaborazione tra la Polizia Locale dell’Unione e quella di San Cesario potrà consolidarsi ulteriormente, portando risultati ancora più significativi. Conosciamo da tempo la sua serietà e professionalità: qualità che, unite alla sua dedizione, rappresentano un valore aggiunto per tutto il territorio.”

La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara opera al servizio delle comunità di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, garantendo sicurezza, prossimità e attenzione alle esigenze dei cittadini.