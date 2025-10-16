Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
16 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Modena > Economia, a settembre rallentamento dell’inflazione nel modenese

Economia, a settembre rallentamento dell’inflazione nel modenese

|16 Ottobre 2025 | Modena, | Taglio basso

MODENA - Complici le frenate di trasporti; ricreazione, spettacoli e cultura e alimentari, a settembre l’inflazione ha registrato un rallentamento, con l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), calcolato sul territorio comunale di Modena che produce una variazione positiva di +0,8% su base tendenziale annua, affiancata da un leggero calo (-0,3%) a livello congiunturale, come emerge dai rilievi dello stesso indicatore, sulla base dei prezzi registrati in città dal servizio Statistica comunale secondo le disposizioni Istat. A settembre, in particolare, risultano in aumento congiunturale le divisioni: Servizi ricettivi e di ristorazione (+0,3%); Altri beni e servizi (+0,2%); Istruzione (+0,2%); Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,1%); Servizi sanitari e spese per la salute (+0,1%); abbigliamento e calzature (+0,1%). Mentre in calo troviamo: Ricreazione, spettacoli e cultura (-1,8%); Trasporti (-1,1%); Mobili, articoli e servizi per la casa (-0,3%); Prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%); Bevande alcoliche e tabacchi (-0,1%). Invariate, infine, le Comunicazioni.

Entrando più nel dettaglio, si registrano deboli aumenti per “Servizi ricettivi e ristorazione” (+0,3%), dovuti principalmente ai prezzi dei servizi di alloggio e a quelli dei ristornati. Leggero incremento anche per “Istruzione”, con un +0,2% determinato, in primo luogo, dalle spese relative alla scuola dell'infanzia e all’istruzione primaria, e “Altri beni e servizi”: anche in questo caso si registra un +0,2% dovuto all’aumento dei prezzi delle assicurazioni sui mezzi di trasporto e dell'assistenza sociale. Crescono del +0,1%, infine, “Abbigliamento e calzature”, “Abitazione, acqua e energetici” – a causa dei costi per affitti e manutenzione – e “Servizi sanitari e spese salute”, trainati dai prezzi per i servizi medici e gli apparecchi terapeutici. Il deprezzamento di pacchetti vacanze, servizi ricreativi e sportivi, giornali e periodici, animali domestici e relativi prodotti, è alla base, invece, del calo pronunciato che a settembre ha caratterizzato la divisione “Ricreazione, spettacolo e cultura” (-1,8%). Mentre sono i prezzi in calo del trasporto aereo e marittimo a determinare il -1,1% dei “Trasporti”. Flessioni più moderate, invece, per quanto riguarda “Mobili, articoli e servizi casa” (-0,3%); “Alimentari e bevande analcoliche” (-0,2%), dove calano “pane e cereali”, “latte, formaggi e uova”, “zucchero, confetture e miele” e “frutta”. Mentre le quotazioni in discesa di Birre, vini e alcolici sono alla base del -0.1% della divisione “Bevande alcoliche e tabacchi”. Non si rilevano, infine, variazioni degne di nota per le “Comunicazioni”.

inflazione

LEGGI ANCHE:

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Economia, a settembre rallentamento dell'inflazione nel modenese
I dati
Economia, a settembre rallentamento dell'inflazione nel modenese
Nic a +0,8% su base annua, -0,3% a livello congiunturale
All’auditorium "Loria" di Carpi specialisti a confronto per discutere di menopausa
Salute
All’auditorium "Loria" di Carpi specialisti a confronto per discutere di menopausa
"Meno-pausa… più salute" è il titolo del convegno che si svolgerà sabato 18 ottobre
Ucman, il presidente Poletti a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci dell’UE 2025
L'incontro
Ucman, il presidente Poletti a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci dell’UE 2025
"Aderendo all'iniziativa – ha detto Poletti - ci impegniamo volontariamente come amministrazioni a realizzare gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE"
"Finale Emilia con Gaza", appuntamento venerdì 17 ottobre al Nuovo Cinema Corso
L'iniziativa
"Finale Emilia con Gaza", appuntamento venerdì 17 ottobre al Nuovo Cinema Corso
La giornata prenderà il via alle 18.30 con la presentazione delle opere di 24 artisti che hanno scelto di donare i propri lavori per sostenere il presidio di Medici Senza Frontiere a Gaz
Soliera, domenica 19 ottobre 30ª edizione de “Il Profumo del Mosto Cotto”
Vestiti, usciamo
Soliera, domenica 19 ottobre 30ª edizione de “Il Profumo del Mosto Cotto”
Tante iniziative in programma per la festa che da tre decenni accompagna l’arrivo dell’autunno con i suoi sapori, i suoi colori e le sue tradizioni
Modena, alla primaria "Sant'Agnese" si inaugura la nuova mensa scolastica
Da sapere
Modena, alla primaria "Sant'Agnese" si inaugura la nuova mensa scolastica
È la prima delle cinque strutture cofinanziate con fondi Pnrr che arriva a conclusione
Concordia si prepara per la Fiera d'Ognissanti: il programma completo
Vestiti, usciamo
Concordia si prepara per la Fiera d'Ognissanti: il programma completo
L'1 e il 2 novembre tornano il mercato straordinario e la mostra del prodotto tipico: il 1° novembre ci sarà anche la riapertura di Palazzo Corbelli
Carpi, messo in sicurezza il piazzale per guide ed esami per le patenti di ciclomotori e motocicli a Cibeno
La novità
Carpi, messo in sicurezza il piazzale per guide ed esami per le patenti di ciclomotori e motocicli a Cibeno
Barriere in Jersey e segnaletica stradale per poter continuare a utilizzare lo spazio in cui si esercitano circa 300 persone ogni anno
Carpi, Caffè del Teatro: due offerte per la nuova gestione
Da sapere
Carpi, Caffè del Teatro: due offerte per la nuova gestione
Presentate da V Studio Srl e BlackupItaly Srl in società con altri
Pubblicata la gara per i lavori del primo stralcio al cimitero di Massa Finalese
Lavori in corso
Pubblicata la gara per i lavori del primo stralcio al cimitero di Massa Finalese
L’intervento riguarda la porzione che si affaccia su via Albero e prevede il ripristino delle arcate, il rifacimento della copertura e il risanamento delle strutture ammalorate
Mirandola in lutto per morte di Franco Mazerti, per 41 anni al servizio della comunità
L'addio
Mirandola in lutto per morte di Franco Mazerti, per 41 anni al servizio della comunità
Ha lavorato prima nell’Agenzia Comunale Onoranze Funebri e successivamente presso l’Ufficio Interventi Economici, distinguendosi sempre per senso del dovere, serietà e rispetto
Bomporto, assolto 41enne accusato maltrattamenti dall'ex moglie
Cronaca
Bomporto, assolto 41enne accusato maltrattamenti dall'ex moglie
La donna aveva denunciato di avere subito violenze fisiche e psicologiche da parte dell'uomo anche mentre era in corso una gravidanza
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

ComoLake, Crosetto: "Fare massa critica per proteggere filiera tecnologica"
ComoLake, Crosetto: "Fare massa critica per proteggere filiera tecnologica"
ComoLake, Miscusi: "Ia non sostituirà medici, la sanità ne sta beneficiando"
ComoLake, Miscusi: "Ia non sostituirà medici, la sanità ne sta beneficiando"
Calcaterra (Fondazione Return): "Creiamo modelli per la gestione del rischio"
Comolake, Moricca (PagoPa): "50% popolazione adulta italiana usa app Io"
Comolake, Moricca (PagoPa): "50% popolazione adulta italiana usa app Io"
Odella (Bonduelle Italia): "La nostra azione per bene del pianeta e delle persone"
Odella (Bonduelle Italia): "La nostra azione per bene del pianeta e delle persone"
Gender gap nel dolore cronico, Istisan: "Su 10 pazienti 6 sono donne"
Gender gap nel dolore cronico, Istisan: "Su 10 pazienti 6 sono donne"
Comolake, Antonini (Insiel): "Su sovranità digitale sfruttare momento discontinuità geopolitica"
Comolake, Antonini (Insiel): "Su sovranità digitale sfruttare momento discontinuità geopolitica"
Rigenerare la cartilagine, studio apre scenari innovativi per cura osteoartrosi
Rigenerare la cartilagine, studio apre scenari innovativi per cura osteoartrosi
Marchini (Sanpellegrino): "Per noi la sostenibilità è impegno quotidiano nel prenderci cura dell'acqua"
Marchini (Sanpellegrino): "Per noi la sostenibilità è impegno quotidiano nel prenderci cura dell'acqua"
Nuoto, la campionessa olimpica Ariarne Titmus si ritira a 25 anni: "È il momento giusto"
Nuoto, la campionessa olimpica Ariarne Titmus si ritira a 25 anni: "È il momento giusto"
Carlo sempre più al passo con i tempi, ora cerca un esperto di marketing per Sandringham
Carlo sempre più al passo con i tempi, ora cerca un esperto di marketing per Sandringham
Galletti (Novo Nordisk Italia): "Sostenibilità è centrale, noi impegnati per zero emissioni al 2045"
Galletti (Novo Nordisk Italia): "Sostenibilità è centrale, noi impegnati per zero emissioni al 2045"
Food, Orlandi (Aigrim-Fipe): "Chiediamo decontribuzione aumenti contrattuali"
Food, Orlandi (Aigrim-Fipe): "Chiediamo decontribuzione aumenti contrattuali"
Food, Urso (Mimit): "Ristorazione in catena è 10% del mercato dei consumi"
Food, Urso (Mimit): "Ristorazione in catena è 10% del mercato dei consumi"
Professioni, Perrini (Cni): "Congresso ha affrontato temi importanti per categoria ingegneri"
Comolake, Valentino (Antitrust): "Ia utile per crescita Paese ma verificare problematiche"
Comolake, Valentino (Antitrust): "Ia utile per crescita Paese ma verificare problematiche"
ComoLake: nasce Txt Public Sector, hub tecnologico per la digitalizzazione della Pa
ComoLake: nasce Txt Public Sector, hub tecnologico per la digitalizzazione della Pa
Over 50 e con voglia di cambiare, ecco l'identikit dei collaboratori domestici
Over 50 e con voglia di cambiare, ecco l'identikit dei collaboratori domestici
ComoLake, Noci: "Serve commissario straordinario per transizione digitale"
ComoLake, Noci: "Serve commissario straordinario per transizione digitale"
ComoLake, Callari: "Transizione digitale per PA è percorso collettivo"
ComoLake, Callari: "Transizione digitale per PA è percorso collettivo"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca
A Roma 'Bra Day' Sicpre 2025, vedersi 'come prima' del tumore al seno importante per tornare alla vita
A Roma 'Bra Day' Sicpre 2025, vedersi 'come prima' del tumore al seno importante per tornare alla vita
Nutrizione e salute della pelle, congresso all'Idi-Irccs di Roma
Nutrizione e salute della pelle, congresso all'Idi-Irccs di Roma
Fake news sulla morte del primario di Ortopedia, Irccs di Negrar diffida Google
Fake news sulla morte del primario di Ortopedia, Irccs di Negrar diffida Google

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Manovra, Feltrin (FederlegnoArredo): "Bene se rinnovo bonus mobili sarà confermato"
    Manovra, Feltrin (FederlegnoArredo): "Bene se rinnovo bonus mobili sarà confermato"
    Lenovo presenta a Milano il futuro dell’intelligenza artificiale on-device
    Lenovo presenta a Milano il futuro dell’intelligenza artificiale on-device
    Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, prezzi e date
    Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, prezzi e date
    Just Eat conquista l'elettronica on-demand con gaming e tech
    Just Eat conquista l'elettronica on-demand con gaming e tech
    AI & VR Festival: innovazione, cybersicurezza e mobilità intelligente
    AI & VR Festival: innovazione, cybersicurezza e mobilità intelligente
    GBC Italia lancia la roadmap nazionale per l’edilizia sostenibile
    GBC Italia lancia la roadmap nazionale per l’edilizia sostenibile
    I concorsi di Lucca Junior
    I concorsi di Lucca Junior
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
    Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
    Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
    Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia
    Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia
    Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025
    Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi