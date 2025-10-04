Giro dell’Emilia 2025, le foto della partenza da Mirandola
MIRANDOLA - Tante persone e grande entusiasmo nella mattinata di sabato 4 ottobre in piazza Costituente a Mirandola per assistere alla partenza del Giro dell'Emilia, giunto quest'anno all’edizione numero 108.
La giornata è iniziata alle ore 8.30 con il foglio firme, da parte degli atleti delle 22 squadre partecipanti alla corsa, poi la partenza alle 10.15
A dare lo start è stata la sindaca Letizia Budri.
Dopo Mirandola, ciclisti hanno proseguito prima passando per Cavezzo, Medolla, San Felice, Camposanto, Ravarino e in seguito spostandosi in territorio bolognese.
Momento clou del Giro sarà la salita a San Luca.
Credit foto Alessandro Torelli
Leggi anche: Ciclismo, il Giro dell’Emilia 2025 parte da Mirandola
