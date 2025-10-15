Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
(Adnkronos) - UN COMPLEANNO STRATOPICO: 25 ANNI DI GERONIMO STILTON A Lucca Comics & Games Piemme festeggia 25 anni di grandi successi in compagnia di Geronimo Stilton (nella foto). Il festival omaggerà il topo giornalista con un evento (venerdì 31 ottobre alle 09:30) all’Auditorium del Suffragio che terminerà con la cerimonia della Walk of Fame dedicata alla sua creatrice Elisabetta Dami. Geronimo rappresenta un’eccellenza italiana con numeri da record: le sue avventure – buffe e intelligenti, spiritose e istruttive – hanno ammaliato i giovani lettori di tutto il mondo. Sono infatti 52 le lingue in cui Geronimo Stilton è tradotto, oltre 187 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Una vera e propria comunità, fatta di personaggi che popolano la “sua” Topazia ma soprattutto di di milioni di lettori e lettrici che lo seguono da 25 anni, conquistati dal suo linguaggio universale, da valori come amicizia ed empatia, da avventure che attraversano lo spazio e il tempo arrivando in mondi fantastici. Venerdì 31 ottobre alle 11.00 per tutti i suoi fan anche la presentazione in super anteprima del libro Il mio amico Ercole e le sue dodici fatiche, un'avventura nel passato in cui Geronimo diventa il personal trainer di uno dei più grandi eroi della mitologia. E non finisce qui: oltre ai balli sulle note del repertorio Stilton con Geronimo e Tea, anche foto, firmacopie e “strette di zampe” per dei festeggiamenti indimenticabili. IL CASTORO AL FAMILY PALACE, TRA SCOPERTE GOLOSE, AVVENTURE E LABORATORI All’interno del Family Palace, Editrice Il Castoro sarà presente per la prima volta con uno speciale, divertente e coloratissimo stand interattivo dedicato a Diario di una schiappa, la notissima serie di libri. Per festeggiare l'arrivo in Italia, il 28 ottobre, di Cotto a puntino!, nuovo libro firmato da Jeff Kinney, il corner sarà allestito proprio come la cucina della nonna di Greg. I fan della Schiappa potranno cimentarsi nel lancio delle polpette, farsi una foto in cucina davanti a un piattone di spaghetti e avere un gadget in omaggio! Per i lettori in erba, Il Castoro presenta tre novità: Da grande. L'ultimo anno delle medie di Andrea Fontana e Chiara Onofri, che racconta con leggerezza, colori esplosivi e stile pop, il passaggio alla vita dei grandi; Moon Kids di Davide Morosinotto e Beatrice Galli, narrazione dell’incredibile avventura, di crescita e scoperta, di cinque ragazzi che dovranno vivere per un anno nello spazio. E infine, l’esordio felice di Ma Pe nel mondo del fumetto con Campo mostro, le avventure di una vampiretta sempre arrabbiata in un campo estivo pieno di mostri con tanta voglia di fuggire. Spazio anche ai laboratori insieme agli autori e autrici Andrea Fontana e Chiara Onofri, Francesco Pelosi e Sara Vincenzi e Ma Pe, che saranno disponibili in sessioni di firmacopie allo stand Il Castoro e allo Spazio Uack al Real Collegio. In occasione del festival sarà presentato anche l’albo illustrato Che cos’è un libro? di Lucia Stipari e illustrato da Elisa Codutti, albo vincitore del concorso Lucca Junior 2025 Premio di Illustrazione Editoriale "Livio Sossi”. IF EDIZIONI PRESENTA LA NUOVA COLLANA PER GIOVANI LETTORI If Edizioni presenta la nuova collana di romanzi illustrati per ragazzi Tra Le Nuvole, dedicati ai personaggi più famosi del fumetto italiano, come Eva Kant, Blek Macigno, Gli Aristocratici e Il Maestro. Rivolti a bambini dagli otto agli undici anni, questi titoli raccontano questi eroi da piccoli, prima di diventare le leggende che conosciamo oggi. Quattro volumi, realizzati con font EasyReading® per adattarsi alle esigenze di ogni lettore. If Edizioni terrà quattro laboratori condotti da autori e illustratori, dedicati ad altrettanti volumi della collana, che daranno l’opportunità ai giovani lettori e lettrici di toccare con mano il mestiere di disegnatore e la nascita di un libro. L’ATTIMO DECISIVO: TORNA LA SERIE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Il 29 ottobre alle 11:30, la Sala Tobino (Palazzo Ducale) ospiterà la presentazione de La goccia, terzo capitolo della saga L’attimo decisivo, progetto del Dipartimento della Protezione civile, promosso dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Una graphic novel incentrata sulle avventure di quattro adolescenti accomunati da uno speciale “potere”. I giovani protagonisti, grazie alle loro doti, riescono a contrastare il misterioso e minaccioso avversario chiamato “Equazione”: un gigante, oscuro e impalpabile, che rappresenta l’inesorabilità dei rischi naturali o causati dall’attività dell’uomo, i cui effetti non possono essere eliminati ma, con la conoscenza e l’azione, contrastati e ridotti. Il progetto, che coinvolge le scuole secondarie di tutta Italia, si avvale della collaborazione di professionisti del mondo della comunicazione e della narrazione. Il primo numero della serie è stato distribuito in 1 milione e 800 mila copie, il secondo in quasi 2 milioni di copie. Nell’ultima avventura, Carlo, Samira, Paolo e Katja sono di nuovo alle prese con la minacciosa “Equazione” e affrontano la sfida dell’acqua, imparando a rispettarne, nel bene e nel male, ogni singola goccia. Gli autori del fumetto, Roberto Gagnor e Federica Salfo sveleranno i retroscena della creazione e gli sviluppi futuri del progetto. Ogni giorno il Family Palace ospiterà inoltre le sessioni di gioco Fai la tua scelta oltre a esperienze di realtà virtuale Sisma VR curata da LARES Italia; venerdì e sabato spazio anche al laboratorio "Come nasce un fumetto" con Roberto Gagnor e Federica Salfo e domenica un laboratorio con Silvano Sorrentino, autore del gioco Fai la tua scelta. PERA TOONS PRESENTA "MISSIONE RISATA" Non può mancare anche quest'anno a Lucca uno degli autori più amati dai ragazzi e dalle ragazze, un vero campione della risata. In occasione dell'uscita del suo nuovo libro Missione Risata, edito da Tunué, Pera Toons sarà a Lucca Comics & Games per firmacopie, dediche e un evento davvero spaziale, il 31 ottobre alle 14:30 all'Auditorium San Romano. TOPOLINO E GLI ALTRI: CINQUE GIORNI INSIEME A DISNEY - PANINI Anche quest’anno Panini Comics sarà presente negli spazi di Lucca Junior con i laboratori in cui gli artisti Disney più amati sveleranno ai più piccoli i trucchi del mestiere di fumettista. Al Family Palace, tutte le mattine del festival saranno dedicate al topo più famoso della storia del fumetto con i Topolino Lab e gli autori del settimanale Topolino, ma Panini organizza quest’anno anche i laboratori ispirati al mondo dei Pokémon (giovedì 30 ottobre), e agli adorabili Stitch e Angel, insieme all’illustratrice Alice Del Giudice, che sarà a Lucca per l’occasione (venerdì 31 ottobre) e infine il Kuromi & My Melody Lab, laboratorio creativo ispirato al mondo di Kuromi e My Melody (sabato 1 novembre). Tutti i laboratori sono aperti ai bambini dai 3 ai 7 anni, che riceveranno poi un piccolo omaggio legato al personaggio del laboratorio! FOTO PUFFOSE… AL FAMILY PALACE Per festeggiare il ritorno, riproposto da Star Comics, dell’intramontabile serie di Peyo, il fumettista belga ideatore de I Puffi, sarà presente uno speciale stand tematico dedicato ai personaggi blu, con un photo booth all'interno di un'area completamente a tema, in cui ricevere in omaggio un cappellino da puffo e scoprire i nuovi titoli I Puffi e I Puffi - Il Villaggio delle Ragazze. UN COMPLEANNO… IN ROSSO: IL GABIBBO FESTEGGIA 35 ANNI Il pupazzone rosso più amato della televisione italiana celebra i suoi 35 anni con una grande festa a Lucca Comics & Games 2025. L’appuntamento è per sabato 1° novembre, dalle 10:30 alle 11:30, al Real Collegio – Lucca Junior, per un evento per i fan di tutte le età. Un’ora di spettacolo interattivo, tra risate, musica, giochi e coreografie, in cui i più piccoli potranno trasformarsi in conduttori, inviati e veline in una speciale versione “junior” di Striscia la notizia. Al centro, il Gabibbo, presenza storica di Striscia la notizia e conduttore di Paperissima Sprint, affiancato dal suo animatore ufficiale Luca Bergamaschi. Durante l’incontro non mancheranno momenti per scattare foto ricordo e per ricevere esclusivi gadget ufficiali. Al termine, la festa continuerà di fronte al Real Collegio, dove il Gabibbo è pronto a salutare, incontrare e abbracciare tutti i visitatori di Lucca Comics & Games. [email protected] (Web Info)
- Alessandro De Nicola è il nuovo segretario della Cgil di Modena
- Modena, si riunisce il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: movida e centro, nuove ordinanze e più controlli
- Nove giorni da Màt, dal 18 al 26 ottobre a Modena la Settimana della Salute Mentale
- Estate modenese, oltre 100mila presenze per gli eventi organizzati in città
- Ottantesimo anniversario della morte di Gregorio Agnini, le iniziative in programma a Finale Emilia
- Scappa in bici e lancia a terra 91 dosi di cocaina ed eroina: arrestato 41enne
- A Cavezzo nuovo punto di Informazione e Accoglienza Turistica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
La buona notizia
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
Curiosità
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.