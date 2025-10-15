I concorsi di Lucca Junior
(Adnkronos) - CHIARA BONAZZI, VINCITRICE DI A CACCIA DI STORIE 2025 Undici aspiranti autori e autrici, undici penne che cercano la loro strada, di cui una che trova quella che porterà il suo romanzo direttamente in libreria. Al termine della settima residenza artistica A CACCIA DI STORIE, Chiara Bonazzi è stata scelta tra gli undici partecipanti per essere pubblicata da Edizioni PIEMME - Il Battello a Vapore. La sua storia, dal titolo di lavorazione Vacanze a Cala Chiatta, la cui uscita è prevista per l’inizio del 2026, nasce grazie alla rinnovata collaborazione tra Lucca Comics & Games, Book on a Tree, Amref Health Africa e l’etichetta del gruppo editoriale Mondadori. A questi, nel 2025 si è aggiunto il Comune di Camaiore che, con il supporto della Pluriservizi Camaiore, ha messo a disposizione dei partecipanti l’Ostello del Pellegrino e il Fondo 167, dove hanno avuto luogo le lezioni destinate ai talenti selezionati. Partner dell’iniziativa sono stati anche il bar-pasticceria Da Pasubio, il ristorante Da Marchino, l’hotel Le Monache e l’home restaurant La Gardenia. CONCORSO LUCCA JUNIOR 2025: LA MOSTRA DEL PREMIO DI ILLUSTRAZIONE EDITORIALE LIVIO SOSSI Al Family Palace saranno esposte le tavole e i progetti premiati e selezionati al Concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi 2025 (nella foto) a partire dal testo inedito di Lucia Stipari Che cos’è un libro. 401 i progetti in gara e tra questi la Giuria - composta dal Presidente Paolo d’Altan (illustratore) e da Loredana Baldinucci (editor Editrice Il Castoro), Anna Castagnoli (autrice e illustratrice), Gud (fumettista, Art Director Book on A Tree) e Rita Petruccioli (illustratrice e fumettista) - ha selezionato le tavole e storyboard più interessanti, raccolti in questa mostra, a cura di Sarah Genovese oltre a decretare il progetto vincitore di Elisa Codutti, diventato un albo illustrato pubblicato da Editrice Il Castoro e presentato a Lucca. In mostra sarà possibile ammirare le tavole di Francesca Aiello, Giulia Aquino, Sara Brienza (Premio Speciale Autori di Immagini), Elanor Burgyan (Premio Wacom Miglior Tavola Digitale), Elisa Codutti (Primo Premio), Valentina Corradini, Alessandro De Donato, Fabrizio Di Baldo, Stefano Dorigo, Sara Fandrey (Segnalazione), Shirin Fatollahi, Carola Ghilardi, Viola Gullo, Assia Ieradi, Laura Mazzocchi (Segnalazione), Mihaela Paraschivu (Segnalazione), Bruna Poetini, Thomas Pondrelli, Marina Reitano, Piero Schirinzi, Eleonora Simeoni, Zdeňka Strigaro (Segnalazione), Maurizio Tibaldi, Ilaria Traverso, Federica Vissio (Premio Book on a Tree), Yeganeh Yaghoobnezhad, Flavia Zuncheddu. Il concorso è realizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con Book on a Tree, Editrice Il Castoro, Associazione Autori di Immagini (AI) e Wacom. Il Premio è dedicato alla memoria del Prof. Livio Sossi (Trieste, 1951-2019), tra i massimi esperti di illustrazione e letteratura per ragazzi, docente universitario, saggista, promotore del libro e della cultura per l’infanzia, nonché Presidente di Giuria del Concorso Lucca Junior fin dalla sua prima edizione nel 2007. TESTE TRA LE NUVOLE: FUMETTO E MANGA IN CLASSE (E PARLANO ANCHE FRANCESE) Con l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026 si è aperta la prima edizione del progetto Teste tra le nuvole, il progetto firmato Lucca Comics & Games che porta il mondo del fumetto e del manga al centro della didattica e della comunicazione nelle classi di tutt’Italia. Il bando è disponibile sul sito testetralenuvole.it. All’interno del PCTO con l’Istituto G.Falcone di Gallarate avviato nell’estate 2025, un gruppo di studentesse e studenti dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo saranno a Lucca Comics & Games per realizzare originali contenuti e curare un laboratorio unico per insegnare ad altri ragazzi e ragazze come iniziare un proprio fumetto… in classe! Inoltre, proprio in questa prima edizione del progetto, è stato istituito il Premio Speciale dedicato ai progetti realizzati da studenti e studentesse in francese. L’Institut français Italia farà parte della giuria del Premio Speciale assieme a Lucca Comics & Games e collabora anche allo sviluppo e alla realizzazione dei kit didattici per gli insegnanti. Il nuovo partner Carioca metterà inoltre a disposizione fino a 200 kit ai primi iscritti, secondo le modalità indicate nel sito ufficiale. [email protected] (Web Info)
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.