Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
(Adnkronos) - TORNANO A LUCCA BLOOM E LE FATE DI WINX CLUB Winx Club torna a incantare il mondo con Winx Club: The Magic is Back (nella foto). La celebre serie, creata da Iginio Straffi, lanciata nel 2004, in questa nuova stagione di 26 episodi vede un ritorno alle origini della saga, dove tutto è iniziato, per riscoprire la magica storia di Bloom, Flora, Stella, Musa, Aisha e Tecna, insieme per difendere la Dimensione Magica dal male. In questo 2025 in cui le Winx festeggiano 21 anni di amicizia e avventure, ecco che la storia magica di Bloom rivive in un emozionante capitolo in CGI. Tra le tante novità, spiccano Virginia Bocelli che canta Forever Winx, il brano inedito che accompagna le trasformazioni, e Clara che reinterpreta sia in italiano che in inglese la storica sigla Nel Segno di Winx/Under the Sign of Winx. Inoltre, lo studio di animazione Rainbow per la prima volta sarà presente a Lucca Comics & Games con un padiglione monografico in Piazza Bernardini. DA BIKINI BOTTOM ARRIVA… SPONGEBOB La “spugna” più amata di sempre arriva a Lucca Comics & Games grazie a Paramount Consumer Products Italia. SpongeBob approda a Lucca Junior, direttamente da da Bikini Bottom, in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del nuovo film SpongeBob – Un’avventura da pirati, prevista per il 1° gennaio 2026. All’interno di uno spazio interamente tematizzato, i visitatori più piccoli e le loro famiglie, potranno vivere un’esperienza immersiva in cui incontrare SpongeBob e farsi fotografare insieme a lui. RAI KIDS: QUATTRO ANTEPRIME E UNO SPECIALE CON OSPITI D’ECCEZIONE Molte le proposte di Rai Kids in occasione di questa edizione di Lucca Comics & Games. Tra queste ben quattro serie in anteprima: Ronja, la figlia del brigante, tratta dal romanzo del 1981 di Astrid Lindgren sarà lanciato giovedì 30 ottobre alle 13,30 all’Auditorium San Girolamo (e sarà disponibile su Rai Play). Sul palco i Raggi Fotonici, interpreti della sigla, faranno cantare e divertire grandi e piccoli. Mortina, la “zombie detective”, che ha fatto innamorare milioni di lettori nel mondo, sarà presentata da Emanuela Pacotto, doppiatrice della protagonista, venerdì 31 ottobre. Al Real Collegio i bambini potranno divertirsi con il truccabimbi e una vera e propria “zombie dance”. Nel pomeriggio del 31 ottobre, all’auditorium del Suffragio, i visitatori avranno l’occasione di vedere in anteprima il primo episodio della nuova produzione della serie animata dedicata a Legs Weaver, storica eroina dell’universo Bonelli. Sabato 1° novembre, all’Auditorium San Girolamo, sarà presentato, il primo episodio della seconda stagione di Dragonero - I Paladini: la serie animata tratta dal fumetto fantasy di Luca Enoch e Stefano Vietti pubblicato da Sergio Bonelli Editore. A condurre l’evento ci sarà Maurizio Merluzzo, doppiatore e youtuber che ha dato la voce a Vondhur. Ad aprire il programma di Rai Kids, mercoledì 29 ottobre all’Auditorium San Girolamo, il live show dell’ape più famosa di Rai Yoyo: l’Ape Maia, tra musica e racconti per celebrare la fantasia dei più piccoli. Anche quest'anno, nel terzo chiostro del Real Collegio - Family Palace, Andrea “Lucky” Lucchetta, campione di pallavolo e ideatore di Super Spike Ball su Rai Yoyo, coinvolgerà i bambini nel “Volley S3”, progetto educativo della Federazione italiana Pallavolo, che avvicina i giovanissimi a questo sport in modo divertente e inclusivo. Con un meet & greet, presentato dalla conduttrice Laura Carusino, i più piccoli avranno l’occasione di incontrare i loro personaggi preferiti. Sempre Laura Carusino condurrà lo speciale The Legend of Lucca Comics & Games 2025, suddiviso in due capitoli, disponibili da mezzanotte di venerdì 7 ottobre su Rai Play e in onda sabato 8 e domenica 9 novembre, alle 19:35 su Rai Gulp. Laura incontrerà e intervisterà diversi ospiti: da Andrea Lucchetta a Stefano Vietti e Luca Enoch, che disegnerà live di fronte a lei. Arriveranno anche le Winx e il 1° novembre Pera Toons insieme con la mascotte del suo personaggio. I MEET & GREET CON GLI YOUTUBER DEL MOMENTO Anche quest’anno a Lucca Junior, dalle 16 alle 18, saranno presenti i firmacopie con gli youtuber più amati da ragazzi e ragazze, in collaborazione con Rizzoli. Da Tonia Lupo, autrice di Glitter & Candy a Lorenzist con i suoi divertenti e folli video ambientati nei mondi di Roblox e Minecraft, fino alla gamer Roby Polar Bear e a Giulio Ingrosso, creatore dei dinosauri Arex e Vastatore. ENTRA NELLA CAMERA DI CONTROLLO DEL CERN CON L’INFN A Lucca Junior sarà possibile scoprire, divertendosi e facendo gioco di squadra, la fisica del Large Hadron Collider (LHC) di Ginevra, il più potente acceleratore di particelle al mondo, e gli esperimenti che vi vengono svolti. Grazie a questa escape room guidata si potrà imparare come è fatto un acceleratore di particelle, come funziona un esperimento di fisica delle alte energie, che tipo di particelle esistono e come si cercano. Una mappa con una serie di indizi e molte sorprese guiderà i ragazzi attraverso il mondo delle particelle in un viaggio nel tempo e nello spazio. LABORATORI DI MATTONCINI IN FAMIGLIA Quest’anno i laboratori di mattoncini a cura di Orange Team LUG non potevano che essere dedicati alle emozioni, parte di ogni momento della vita. Genitori, bambini e bambine potranno realizzare insieme una piccola opera per raccontare, dal loro punto di vista, quel che si prova quando ci si dedica, insieme, alle proprie passioni. [email protected] (Web Info)
- Alessandro De Nicola è il nuovo segretario della Cgil di Modena
- Modena, si riunisce il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: movida e centro, nuove ordinanze e più controlli
- Nove giorni da Màt, dal 18 al 26 ottobre a Modena la Settimana della Salute Mentale
- Estate modenese, oltre 100mila presenze per gli eventi organizzati in città
- Ottantesimo anniversario della morte di Gregorio Agnini, le iniziative in programma a Finale Emilia
- Scappa in bici e lancia a terra 91 dosi di cocaina ed eroina: arrestato 41enne
- A Cavezzo nuovo punto di Informazione e Accoglienza Turistica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
La buona notizia
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
Curiosità
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.