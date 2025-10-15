Le Mostre OFF
(Adnkronos) - A Firenze: Sergio Staino. L’arte di vivere tra satira e impegno Ospitata presso la sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze, Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, fino al 2 novembre 2025 la mostra è un omaggio a Sergio Staino, maestro della satira italiana, capace di raccontare con lucidità e ironia le trasformazioni sociali, politiche e culturali degli ultimi decenni. Il percorso espositivo si apre con una riflessione sul senso profondo della satira: un linguaggio diretto e tagliente che, attraverso sintesi e paradosso, illumina le contraddizioni e stimola il pensiero critico. Per Staino la satira è anche un atto “affettuoso”, un modo per prendersi e prendere in giro, salvaguardando però la dignità e il rispetto reciproco. Le opere esposte si sviluppano in quattro nuclei tematici: i diritti umani, la società e la politica, i conflitti, l'amore e la famiglia. Ogni sezione è accompagnata da citazioni dell’autore che ne amplificano il significato, trasformando le vignette in veri e propri frammenti di pensiero visivo. L’insieme restituisce l’immagine di un artista capace di unire dissacrazione e poesia, umorismo e responsabilità civile, mostrando come l’ironia possa diventare uno strumento di resistenza e cambiamento sociale. A Siena: Hugo Pratt. Geografie immaginarie Fino al 2 novembre 2025, il Palazzo delle Papesse di Siena ospita Hugo Pratt. Geografie immaginarie (nella foto), la più ampia mostra monografica mai dedicata al celebre fumettista, a trent’anni dalla sua scomparsa e in vista del centenario della nascita. Curata da Patrizia Zanotti e Patrick Amsellem per la società Cong e prodotta da Opera Laboratori, l’esposizione raccoglie 300 opere tra tavole originali, disegni, acquerelli e installazioni multimediali, trasformando l’intero palazzo in un percorso immersivo. Il visitatore attraversa le “geografie” reali e simboliche di Pratt, dai viaggi di Corto Maltese ai rimandi alla letteratura, al cinema e alla pop art, in un omaggio che ripercorre l’evoluzione di uno dei maestri che hanno elevato il fumetto a linguaggio artistico e letterario. A Pisa: Sara Colaone. Storia e storie del ’900 a fumetti Fino al 9 novembre 2025, Palazzo Blu di Pisa dedica una grande mostra a Sara Colaone, una delle voci più autorevoli del fumetto contemporaneo italiano, vincitrice del Gran Guinigi a Lucca Comics & Games 2017 e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Storia e storie del ’900 a fumetti, curata da Giorgio Bacci, presenta oltre 200 tavole originali tratte da cinque opere emblematiche – Evase dall’Harem, Leda, In Italia sono tutti maschi, Ciao ciao bambina e Ariston – componendo un intenso percorso visivo attraverso il Novecento. Con uno sguardo attento alle voci marginali e dimenticate, Colaone intreccia memoria individuale e collettiva in un racconto che affronta temi ancora attuali come l’autodeterminazione, i diritti civili e la libertà, trasformando il fumetto in un linguaggio di riflessione storica e impegno civile. A Lucca: Punti Luce In occasione di Lucca Comics & Games 2025, dal 28 ottobre al 2 novembre 2025, l’Arcidiocesi di Lucca e il Dicastero per l’Evangelizzazione presentano Punti Luce, mostra dedicata a Simone Legno, cofondatore e direttore creativo di Tokidoki e ideatore di Luce & Friends, mascotte ufficiale del Giubileo 2025. L’esposizione si articola in due sedi: il piazzale Arrigoni, dove sarà installato il grande gonfiabile di Luce, e la chiesa di San Cristoforo, che ospiterà tavole inedite e un laboratorio artistico condotto dallo stesso autore. Il progetto reinterpreta in chiave pop e globale le più celebri immagini mariane, creando un dialogo tra cultura cristiana e sensibilità giapponese. Completano l’iniziativa una mascherata itinerante di Luce & Friends e la partecipazione straordinaria della mangaka Kan Takahama, in un evento che unisce arte, fede e cultura visiva contemporanea. A Lucca: Lucca Historiae Nella splendida cornice delle Mura di Lucca, uno spazio dedicato alla millenaria storia della città. Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025 la Casermetta San Martino ospiterà le iniziative di Lucca Historiae, il progetto dell'amministrazione comunale per la valorizzazione delle tradizioni storiche e dell'identità cittadina. Nei giorni di Lucca Comics & Games un ricco programma di eventi animerà questo angolo della città con esibizioni di gruppi storici, momenti di didattica, laboratori per la pittura di miniature ed esposizione di figurini raffiguranti personaggi della storia di Lucca. In anteprima verranno inoltre presentate le tavole della graphic novel dedicata a Castruccio Castracani, il condottiero lucchese protagonista del XIV secolo. Il fumetto, edito da Rider Comics e disegnato da Riccardo Pieruccini, è promosso dai Comuni di Lucca, Altopascio, Montecarlo e Porcari per il 700° anniversario della Battaglia di Altopascio. A Lucca: Silvano Avanzini. Satira e pittura Nel centenario della nascita di Silvano Avanzini, il Palazzo delle Esposizioni a Lucca celebra fino al 2 novembre 2025 uno dei protagonisti più lucidi e irriverenti del Carnevale di Viareggio. La mostra Satira e pittura ripercorre la doppia anima dell’artista: da un lato il geniale autore di carri allegorici che, tra gli anni Sessanta e Novanta, trasformò la satira politica in un linguaggio universale capace di anticipare i mutamenti sociali; dall’altro, il pittore intimo e contemplativo, autore di opere di piccolo formato dai toni delicati e introspettivi. Due percorsi paralleli che mostrano l’ironia corrosiva e la sensibilità malinconica di un artista capace di raccontare, con uguale intensità, la ferocia e la poesia del suo tempo. A Lucca: Un bacio, immediatamente un ricordo Dal 27 ottobre al 30 novembre 2025, il ristorante Gli Orti di Lucca ospita la mostra fotografica Un bacio, immediatamente un ricordo, firmata da Marco Pignatelli e realizzata in dialogo con Lucca Comics & Games 2025. Quindici ritratti in maxi formato, come i quindici manifesti del festival, immortalano coppie nell’istante successivo a un bacio, quando l’emozione si trasforma già in ricordo. I close-up di Pignatelli catturano la tensione poetica di quel momento sospeso, in cui armonia, desiderio e complicità si fondono in immagini dal forte valore simbolico e narrativo. Un progetto che intreccia arte, intimità e immaginario pop, restituendo al “french kiss” del festival la sua carica universale di connessione e racconto. [email protected] (Web Info)
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.