Ricostruzione a Finale Emilia, il sindaco Poletti replica a Forza Italia: “Politica seria si attiene ai fatti reali”

“La ricostruzione post terremoto è terribilmente seria e complessa – prosegue il sindaco – ci si muove tra poche certezze e molte incertezze ed è necessario lavorare duramente tra le inevitabili difficoltà, senza proclami ma con concretezza. Al nostro insediamento, ormai quattro anni fa, abbiamo trovato situazioni per le quali è stato più complesso dipanare la matassa dei problemi amministrativi che si erano creati, piuttosto che arrivare alla pubblicazione dei bandi di progettazione o per i lavori. Oggi si cominciano a vedere i risultati: abbiamo i progettisti per l’area esterna del centro sportivo, abbiamo il direttore lavori per la riqualificazione del Municipio, il cui progetto esecutivo verrà presentato alla cittadinanza sabato 8 novembre, alle ore 10.00, alla Stazione Rulli Frulli. Il 29 novembre faremo invece il punto su Castello e Torre dei Modenesi, per i quali abbiamo già stanziato i fondi per la seconda parte delle opere di messa in sicurezza, propedeutiche poi per i lavori di ricostruzione. In mezzo, il 17 novembre, faremo un incontro pubblico di presentazione dello stato di avanzamento del PUG, il Piano Urbanistico Generale che ridisegnerà la città del prossimo futuro. Senza dimenticare che nelle scorse settimane la giunta ha approvato il quadro esigenziale per i lavori di riqualificazione dell’asse viario strategico tra il Castello delle Rocche (via Trento e Trieste) e il Cimitero Comunale (viale Marconi), per i quali ci sono già disponibili circa 2,9 milioni di euro. Tutti questi sono dati di fatto che escono da qualsiasi logica propagandistica e sono fortemente calati nella realtà. Se volessi fare propaganda potrei soffermarmi sulle opere concluse in questi quattro anni di governo, anche se pure queste sono realtà evidenti: il ponte vecchio, il ponte Foscaglia, piazza Garibaldi, la piscina esterna, la nuova palestra del Centro Sportivo, il PalaDiversivo Prosolidar, il Circolo Musicale Lato B, gli spogliatoi dello stadio comunale (dove abbiamo anche sostituito la copertura in amianto della tribuna), i giochi per bambini in diversi giardini e aree pubbliche, il restauro del monumento ad Agnini e la riqualificazione dell’area dove è collocato, solo per fare qualche esempio”.