Salute e inclusione, a Mirandola al via la “Banca dello sport”

MIRANDOLA - La Giunta comunale di Mirandola ha approvato all’unanimità un protocollo d’intesa con la Fondazione Banca delle Visite ETS, aderendo in qualità di "Comune Amico" al Circuito Solidale Nazionale "Banca dello Sport". Un’iniziativa a costo zero per l’Amministrazione, che sarà realizzata in collaborazione con i servizi sociali e mira a rendere accessibile la pratica sportiva anche a persone in condizioni di fragilità economica o sociale. L’adesione si inserisce nel quadro delle politiche delineate dal Documento Unico di Programmazione 2025–2027, in particolare nella strategia "Città Attiva" e nell’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di inclusione, benessere e socializzazione.

“Lo sport è la risposta migliore ai problemi legati a socialità e salute, soprattutto tra i più giovani – sottolinea l'assessora allo Sport e alle Politiche sociali del Comune di Mirandola, Lisa Secchia – Questo protocollo rappresenta un’azione concreta contro la povertà educativa e l’esclusione sociale, promuovendo stili di vita sani nei contesti dove il bisogno è maggiore”.

Il Comune si impegna a promuovere attivamente il progetto, sensibilizzando cittadini, scuole, associazioni sportive e realtà del Terzo Settore, con l’obiettivo di attivare percorsi realmente inclusivi per minori e famiglie. Nello specifico, la “Banca dello Sport” prevede:

sostegno alle visite medico-sportive; (agonistiche e non)

acquisto di materiali sportivi di base;

accesso agevolato a corsi sportivi presso enti e associazioni aderenti.









Tutte le aziende interessate a contribuire al progetto possono effettuare una donazione liberale, destinata al “salvadanaio solidale” per il territorio mirandolese:

Conto intestato: Banca delle Visite ETS IBAN: IT50 M 0312 4032 0100 0000 230491 Causale: Donazione Banca dello Sport per il Comune di Mirandola

La Fondazione garantirà rendicontazione periodica e fornirà, su richiesta, report utili per attività di CSR. Le donazioni superiori a 500€ verranno documentate individualmente e tutte le liberalità godranno delle previste agevolazioni fiscali.

