San Felice, al Giardino botanico “La Pica” viaggio alla scoperta della cultura contadina del passato
SAN FELICE SUL PANARO - Domenica 26 ottobre è in programma il secondo appuntamento del progetto "Radici - Tronco - Foglie", promosso dal Giardino botanico “La Pica”, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, all’interno del progetto “Vivi il verde 2025”. Durante il secondo appuntamento è in programma un viaggio alla scoperta della cultura contadina del passato. Per l’occasione, alla Pica si terranno tre workshop gratuiti per tutta la famiglia:
-
Alle ore 10:00 con Mirco Pederzini, si andrà alla scoperta di come le cannucce di palude hanno da sempre supportato la cultura contadina e realizzerà tutti insieme un cestino intrecciato.
-
Alle ore 15:00 con gli entomologi di Esapolis, il museo degli insetti viventi, so andrà alla scoperta del baco da seta e dei suoi segreti e si imparerà come si filava il baco realizzando la propria rocchetta ciascuno con il proprio telaio.
-
Alle ore 17:00 con Gabriele della fattoria rigenerativa Arcadia si andrà alla scoperta dei semi antichi, custodi della nostra memoria contadina, e si imparerà a piantarli e a prendersene cura nel modo giusto.
Tutti i workshop sono gratuiti e alla portata di tutti, per partecipare occorre però prenotare un posto al numero 320-8316163, oppure mandando una email a: [email protected]. Nel pomeriggio sarà presente il truck della Frolleria gestita dai ragazzi e dalle ragazze di ANFFAS Mirandola, per gustare una merenda autunnale calda. Appuntamento domenica 26 ottobre, al Giardino Botanico “La Pica” in via Imperiale 650, a San Felice sul Panaro (MO). Il parcheggio si trova in via Getta n°1 (strada a fianco l’ingresso del giardino botanico). L’evento è realizzato con i patrocini dei comuni di Mirandola e di San Felice sul Panaro.
