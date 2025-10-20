Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
20 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Modena > Sclerosi sistemica, giovedì 23 ottobre visite gratuite e capillaroscopie al Policlinico di Modena

Sclerosi sistemica, giovedì 23 ottobre visite gratuite e capillaroscopie al Policlinico di Modena

|21 Ottobre 2025 | Modena, | Taglio basso

MODENA - La Struttura Complessa di Reumatologia del Policlinico di Modena, diretta dalla prof.ssa Dilia Giuggioli, aderisce anche quest’anno alla Giornata del Ciclamino 2025. Grazie ai volontari del Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia, tutti gli anni centinaia di piazze in tutta Italia si colorano di ciclamino in questo periodo dell’anno, il fiore resistente al freddo,  simbolo della campagna di sensibilizzazione, Giovedì 23 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, la dr.ssa Amelia Spinella e il dr. Marco de Pinto  della Scleroderma Unit, della AOU, saranno a disposizione per effettuare controlli gratuiti ai pazienti con “le mani bianche con il freddo”, al Policlinico di Modena (Reumatologia Ambulatoriale, piano terra, ingresso 16). È già possibile prenotare la visita, chiamando il numero di telefono 059.422.5777 dalle 11 alle 12 fino al giorno precedente, oppure consultare il sito web: https://www.sclerodermia.net/giornata-del-ciclamino

“La Sclerosi Sistemica è una malattia rara, cronica, autoimmune ed invalidante. La diagnosi precoce è l’arma fondamentale per mettere in atto le strategie terapeutiche più mirate e all’avanguardia al fine di migliorare la prognosi e la qualità della vita dei nostri malati. Le campagne di sensibilizzazione sono strumenti fondamentali e preziosi, per questo il team della Scleroderma Unit del Policlinico di Modena sarà a disposizione giovedì 23 ottobre in Policlinico per informare e sensibilizzare su questa malattia ancora oggi troppo poco conosciuta - spiega la prof.ssa Dilia Giuggioli, direttrice della UOC di Reumatologia del Policlinico di Modena. 

La Scleroderma Unit del Policlinico di Modena è un team multidisciplinare e interprofessionale che pone il malato al centro del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale che vede l’espressione nel PDTA aziendale, e che ha permesso di identificare la Struttura Complessa di Reumatologia e la Scleroderma Unit dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena come Centro di riferimento regionale per la Sclerosi Sistemica. E centro ERN-ReConnet.

La diagnosi precoce è vita: con la diagnosi precoce possiamo inquadrare al meglio i nostri pazienti e identificare in tempo le terapie più appropriate e innovative, adattate al singolo malato, migliorando così la qualità di vita dei pazienti stessi” - conclude la dr.ssa Amelia Spinella, responsabile della Sclerodermia del Policlinico di Modena.

LEGGI ANCHE:

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Sabato 25 ottobre laboratorio per bambini insieme all’artista Paolo Ventura alla ricerca dell'animale misterioso
L'iniziativa
Sabato 25 ottobre laboratorio per bambini insieme all’artista Paolo Ventura alla ricerca dell'animale misterioso
Nell’ambito della mostra di Ago “L’oca gigante e altre meraviglie”.
Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Platis (FI): "Fondazione di Modena esempio di trasparenza e tempestività"
Politica
Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Platis (FI): "Fondazione di Modena esempio di trasparenza e tempestività"
"Purtroppo, nel recente passato non sempre è stato così" afferma il vicecoordinatore regionale di Forza Italia, riferendosi al caso aMo
Le banche di credito cooperativo riconosciute protagoniste dell'economia sociale
Il riconoscimento
Le banche di credito cooperativo riconosciute protagoniste dell'economia sociale
Nel 2024 erogati 12,5 milioni di euro a liberalità e investimenti sociali.
Carpi, nella rassegna “Teatro Scuola” cinque spettacoli dedicati agli allievi dall’infanzia alle medie
L'iniziativa
Carpi, nella rassegna “Teatro Scuola” cinque spettacoli dedicati agli allievi dall’infanzia alle medie
La rassegna debutta il 14 gennaio 2026 con “Il segreto di Barbalù”.
A Medolla lectio del prof. Gargiulo, cardiochirurgo del S. Orsola, per celebrare San Luca, patrono dei medici
L'iniziativa
A Medolla lectio del prof. Gargiulo, cardiochirurgo del S. Orsola, per celebrare San Luca, patrono dei medici
Nel corso del meeting sono stati raccolti 500 euro per Piccoli Grandi Cuori, onlus per il sostegno dei bimbi affetti da cardiopatie congenite
Sicurezza a Carpi, "Patto per il Nord" risponde alla "Lega": "Violenza non è mai la risposta, ma le leggi vanno fatte rispettare"
Politica
Sicurezza a Carpi, "Patto per il Nord" risponde alla "Lega": "Violenza non è mai la risposta, ma le leggi vanno fatte rispettare"
"Da troppi anni la Lega parla per slogan, promettendo ordine e fermezza, ma oggi è al governo e ha la possibilità di agire" si legge nella nota stampa
Sclerosi sistemica, giovedì 23 ottobre visite gratuite e capillaroscopie al Policlinico di Modena
Salute
Sclerosi sistemica, giovedì 23 ottobre visite gratuite e capillaroscopie al Policlinico di Modena
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aderisce alla Giornata del Ciclamino 2025
Azienda unica del trasporto pubblico in Emilia Romagna, Filt Cgil: "Positivo l'avvio del percorso"
Trasporto pubblico
Azienda unica del trasporto pubblico in Emilia Romagna, Filt Cgil: "Positivo l'avvio del percorso"
L’auspicio dell’organizzazione sindacale è ora quello di essere prontamente convocati dalla Regione con l’apertura di un tavolo specifico.
"Inguaribili ma sempre curabili", doppio appuntamento a Soliera e Carpi
L'iniziativa
"Inguaribili ma sempre curabili", doppio appuntamento a Soliera e Carpi
I due incontri sono in programma sabato 25 e venerdì 31 ottobre
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Cancro in aumento tra giovani e anziani: è correlato all'obesità, lo studio
Cancro in aumento tra giovani e anziani: è correlato all'obesità, lo studio
Occhio bionico contro cecità senile, l'84% torna a leggere con microchip e occhiali smart
Occhio bionico contro cecità senile, l'84% torna a leggere con microchip e occhiali smart
Trump, il messaggio a Zelensky e Putin: "Accordo tra Ucraina e Russia o prezzo alto da pagare"
Trump, il messaggio a Zelensky e Putin: "Accordo tra Ucraina e Russia o prezzo alto da pagare"
Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: "Tenere chiuse porte e finestre"
Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: "Tenere chiuse porte e finestre"
Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo
Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo
Usa, Corte d'Appello dà ragione a Trump: "Sì alla Guardia nazionale a Portland"
Usa, Corte d'Appello dà ragione a Trump: "Sì alla Guardia nazionale a Portland"
Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: "Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà"
Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: "Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà"
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd crescono
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd crescono
Il commissario Ricciardi 3, l'anticipazione di Lino Guanciale: "Ora si abbandona all'amore"
Il commissario Ricciardi 3, l'anticipazione di Lino Guanciale: "Ora si abbandona all'amore"
Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti
Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti
Imprese, Marino (Commissione europea): "Comunicare oggi significa capire il pubblico"
Imprese, Marino (Commissione europea): "Comunicare oggi significa capire il pubblico"
Imprese, Vacarini (Unipol): "Diventino media company per dialogare con nuove generazioni"
Imprese, Vacarini (Unipol): "Diventino media company per dialogare con nuove generazioni"
Imprenditrice italiana muore dopo intervento estetico in Turchia. Lo zio: "Ha contratto un'infezione"
Imprenditrice italiana muore dopo intervento estetico in Turchia. Lo zio: "Ha contratto un'infezione"
Veneto, SocialCom: "Piace sui social, sentiment positivo all'80%"
Veneto, SocialCom: "Piace sui social, sentiment positivo all'80%"
Trump e lo spavento alla Casa Bianca, cameraman urta specchio antico: "Stai attento!"
Trump e lo spavento alla Casa Bianca, cameraman urta specchio antico: "Stai attento!"
Imprese, Vallifuoco (Brand journalism festival): "Serve un nuovo patto con media e istituzioni"
Imprese, Vallifuoco (Brand journalism festival): "Serve un nuovo patto con media e istituzioni"
Wifi lento, i controlli utili e come evitare 'abusivi'
Wifi lento, i controlli utili e come evitare 'abusivi'
De Nicola (Sin): "Abbiamo farmaci capaci di rimandare la dialisi di 30 anni"
De Nicola (Sin): "Abbiamo farmaci capaci di rimandare la dialisi di 30 anni"
Brambilla (Nipro): "Simulation Academy chiude gap teoria-pratica in nefrologia"
Brambilla (Nipro): "Simulation Academy chiude gap teoria-pratica in nefrologia"
Herzog sogna Marte: "Vorrei filmare sul pianeta rosso, anche se è una follia"
Herzog sogna Marte: "Vorrei filmare sul pianeta rosso, anche se è una follia"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

SALUTE

Vitiligine Week dal 3 all'8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
Vitiligine Week dal 3 all'8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
Ricerca: Italfarmaco e Istituto Ronzoni insieme nel consorzio BioSpecNet
Ricerca: Italfarmaco e Istituto Ronzoni insieme nel consorzio BioSpecNet
Disponibilità di plasma in Italia - Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Disponibilità di plasma in Italia - Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Il talento per la scarpa 2025 arriva da Avezzano, è Laura Bartolomeo 20 anni
    Il talento per la scarpa 2025 arriva da Avezzano, è Laura Bartolomeo 20 anni
    Dalla Topolino alla 500e Giorgio Armani, Fiat auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma
    Dalla Topolino alla 500e Giorgio Armani, Fiat auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma
    ESA: quattro astronauti europei completano addestramento elicotteri per Le missioni Lunari
    ESA: quattro astronauti europei completano addestramento elicotteri per Le missioni Lunari
    Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo saluto all’ammiraglia SUV
    Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo saluto all’ammiraglia SUV
    Nuova Honda Civic e:HEV 2025: design audace e tecnologia avanzata
    Nuova Honda Civic e:HEV 2025: design audace e tecnologia avanzata
    Nuova Mazda CX-5: una terza generazione più tecnologica, spaziosa e accessibile
    Nuova Mazda CX-5: una terza generazione più tecnologica, spaziosa e accessibile
    CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell
    CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell
    Lepas L8: sicurezza e innovazione protagoniste dei test pubblici a Wuhu
    Lepas L8: sicurezza e innovazione protagoniste dei test pubblici a Wuhu
    Osservatorio STIGA-YouGov: Il 77% degli europei sceglie la tecnologia smart per il giardinaggio
    Osservatorio STIGA-YouGov: Il 77% degli europei sceglie la tecnologia smart per il giardinaggio
    Tecnologia e territorio: il Presidente Fontana al Global Summit ZTE per la trasformazione digitale della Lombardia
    Tecnologia e territorio: il Presidente Fontana al Global Summit ZTE per la trasformazione digitale della Lombardia
    Scarica LuccaCG Assistant
    Scarica LuccaCG Assistant
    Pixel Buds 2a: il miglior affare dell’ecosistema Pixel
    Pixel Buds 2a: il miglior affare dell’ecosistema Pixel

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi