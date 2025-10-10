Sport e inclusione, a San Felice 1ª Coppa di Cricket tra le comunità locali di India, Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh

SAN FELICE SUL PANARO - Sport e inclusione vanno a braccetto a San Felice sul Panaro dove, domenica 19 ottobre a partire dalle ore 9, allo stadio comunale Bergamini, si disputerà un’inedita sfida di cricket tra le comunità locali di India, Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh.

Un evento decisamente insolito, nato dall’amicizia tra l’assessore allo Sport del Comune Paolo Pianesani e un ragazzo indiano, da tempo cittadino di San Felice, Sandip Singh. La comunità indiana in paese è molto coesa, radicata e collaborativa: da vari anni infatti gli indiani aiutano il locale tennis club nel montaggio e nello smontaggio del pallone pressostatico del campo 1.

La loro grande passione però è il cricket e fino a pochi mesi fa si ritrovavano per giocare in un parco cittadino. Dallo scorso maggio, il Comune ha messo loro a disposizione il campo di San Biagio, che condividono con gli arcieri della Rocca, anche nella manutenzione ordinaria. Da quel momento si sono affacciate anche le comunità cingolesi, srilankesi e pakistane.