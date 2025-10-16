Tornano gli appuntamenti dell’Autunno Musicale Nonantolano

NONANTOLA - Ritornano, a partire da questo fine settimana, gli appuntamenti dell’Autunno Musicale Nonantolano, organizzato da Amici della Musica di Modena in collaborazione con il Comune di Nonantola. L’evento inaugurale si terrà sabato 18 ottobre, alle ore 20.45, presso l'Abbazia di San Silvestro di Nonantola. Il concerto, intitolato Splendor Gloriæ, vedrà protagonisti gli Juvenes Cantores di Modena Musica Sacra, eccellenza culturale e musicale modenese che affonda le radici in una solida tradizione didattica ultraventennale, diretti e accompagnati al pianoforte dal loro fondatore Daniele Bononcini. Il programma propone nella prima parte un omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina, padre della polifonia sacra rinascimentale, in occasione dei 500 anni dalla nascita; del compositore romano saranno proposti alcuni Mottetti per tre voci pari e coro misto, seguiti dall'esecuzione integrale del celebre Gloria di Antonio Vivaldi, le cui parti soliste saranno sostenute dal soprano Maria Francesca Rossi e dal contralto Anna Trotta.

L’antica Abbazia di San Silvestro, con la sua solenne architettura romanica e la suggestiva acustica delle sue navate, è da sempre luogo ideale per accogliere la musica sacra. I suoi spazi, intrisi di storia, restituiscono con naturale risonanza la purezza delle voci e la luminosità dei timbri strumentali, creando un dialogo intimo tra arte, fede e bellezza. Non poteva esserci cornice più adatta per inaugurare l’Autunno Musicale Nonantolano, unendo la contemplazione dello spirito alla perfezione della forma sonora. Il programma del concerto traccerà un percorso che attraversa due grandi stagioni della musica sacra italiana, dal Rinascimento di Giovanni Pierluigi da Palestrina al pieno Barocco di Antonio Vivaldi. Due epoche diverse ma accomunate dalla stessa tensione verso l’armonia e la spiritualità, in cui la musica diventa veicolo di luce e di elevazione. La prima parte è dedicata ai Versetti a tre voci pari e ad alcuni dei più celebri mottetti di Palestrina, maestro indiscusso della polifonia romana. Brani come Jesu, Rex admirabilis e Sicut cervus rivelano la perfezione del contrappunto e la dolcezza della linea vocale, che si fondono in una preghiera di pura bellezza. I Versetti, scritti per voci maschili, mostrano invece la sobria eleganza e la profondità meditativa del linguaggio palestriniano, in cui ogni intervallo sembra scolpito per risuonare con la grazia dello spazio liturgico.

Nella seconda parte, la scena si apre all’estro e al colore del primo Settecento veneziano, con il celebre Gloria in re maggiore RV 589 di Antonio Vivaldi. Opera giovanile ma di straordinaria maturità, il Gloria unisce il fervore spirituale al virtuosismo tipico del compositore, alternando momenti di esuberanza corale a pagine di intensa liricità. Le voci si inseguono in un dialogo di luce, in cui la fede diventa canto di gioia e di speranza. Composto intorno al 1708 probabilmente per le giovani musiciste dell’Ospedale della Pietà di Venezia, è una delle più luminose testimonianze della sua arte sacra. La partitura, in dodici movimenti, alterna pagine di maestosa esultanza corale – come il celebre incipit Gloria in excelsis Deo – a momenti di intima spiritualità, tra cui il dolcissimo Domine Deus per soprano e oboe. La scrittura di Vivaldi fonde l’eleganza del linguaggio liturgico con l’energia teatrale del suo stile operistico, dando vita a una musica di immediata comunicatività e di profonda intensità emotiva. In essa, la fede si esprime non solo come devozione, ma come autentico canto di vita e di bellezza, perfetto coronamento di un programma che celebra la luce della spiritualità attraverso i secoli.

Gli Juvenes Cantores di Modena Musica Sacra sono un ensemble di circa 30 giovani cantori. Fondato agli inizi degli anni 2000, il coro affonda le radici in una lunga tradizione didattica: in oltre venticinque anni di attività ha accolto più di 300 giovani, molti dei quali oggi musicisti professionisti, ed è stato protagonista di prestigiose registrazioni e concerti con repertori come lo Stabat Mater di Pergolesi, la Johannes-Passion di Bach, i Requiem di Mozart, Fauré e Duruflé, oltre al Gloria di Vivaldi. Daniele Bononcini, modenese, diplomato in Pianoforte, Musica Corale e Direzione di coro, Organo e Composizione organistica. Dal 1996 al 2022 è stato organista titolare del Duomo di Modena e dal 2001 Maestro della Cappella Musicale della Cattedrale. Da ottobre 2022 collabora con l’associazione Modena Musica Sacra APS, sia in veste di direttore di coro che di docente di organo e direzione di coro. In ambito corale e sinfonico ha diretto le principali opere sacre di J. S. Bach (tra cui Matthäus-Passion, Johannes-Passion, Magnificat, Messa in si minore), di W. A. Mozart (tra cui Requiem e Krönungsmesse) e di L. Perosi (Il Natale del Redentore, La Risurrezione di Cristo). Ha inoltre eseguito l’opera omnia organistica di Bach, Haendel, Mozart, Mendelssohn, Brahms, Franck, Liszt e Bartolucci. Come pianista ha affrontato un ampio repertorio solistico, eseguendo sonate, variazioni e concerti di Beethoven, Brahms, Chopin, Liszt, Mozart e Scriabin. È docente di Pianoforte, Pratica pianistica e Pratica corale presso il Conservatorio “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi.

L’ingresso al concerto è libero senza necessità di prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. L’ultimo appuntamento ad ottobre con la stagione di AdM Modena sarà sempre nell’ambito dell’Autunno Musicale Nonantolano con il concerto di domenica 26 ottobre alle ore 17.00 presso il Teatro Troisi di Nonantola con il Quartetto Goldberg e musiche di Mozart, Schulhoff e Mendelssohn. In novembre il primo appuntamento sarà invece con i Concerti d’Oggi presso l’Hangar Rosso Tiepido di Modena: domenica 9 novembre alle ore 17.00 ad esibirsi sarà GAMO ENSEMBLE con musiche di Mozart, Schubert, Rihm. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario di: Comune di Nonantola, Ministero della Cultura, Fondazione di Modena e Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proveniente dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

