Cavezzo, modifiche alla viabilità in via Marconi e via Dante Alighieri

Il Comune di Cavezzo informa che sono in corso interventi straordinari sulla rete fognaria e, nei prossimi giorni, sulla rete gas. Si tratta di lavori non programmabili in anticipo, necessari per garantire la funzionalità delle infrastrutture pubbliche in condizioni di sicurezza. Per questo motivo non è stato possibile comunicare preventivamente le modifiche alla viabilità.

Da oggi, lunedì 3 novembre 2025, e fino a lunedì 10 novembre 2025, nella fascia oraria 7.30 – 17.00, è chiuso al traffico il tratto di via Guglielmo Marconi compreso tra via Gavioli e via Buozzi, con divieto di sosta su entrambi i lati. L’intervento, eseguito da una ditta specializzata, incaricata da AIMAG, riguarda il rifacimento urgente di una parte della linea fognaria. Nelle ore serali e notturne la strada è regolarmente transitabile e il cantiere è segnalato. Ai residenti è consentito l’accesso compatibilmente con le lavorazioni.

In aggiunta, mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 8.00 e fino al termine delle operazioni, sarà chiuso al traffico il tratto di via Dante Alighieri all’altezza del civico 50, con divieto di sosta. AS RETI GAS, effettuerà uno scavo per l’allacciamento alla rete gas; in caso di maltempo o imprevisti tecnici sarà indicata una nuova data di intervento.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a seguire le indicazioni fornite dagli operatori e a pianificare i propri spostamenti. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione in questa fase di lavori urgenti e necessari al miglioramento dei servizi pubblici.