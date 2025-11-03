Deruba una donna a Nonantola, ritira col suo bancomat e viene fermata dalla stessa vittima
Nel pomeriggio del 1° novembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Spilamberto hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una cittadina 26 enne, di origine bulgara, in Italia senza fissa dimora, ritenuta responsabile di indebito utilizzo di carta di credito e di furto con destrezza.
L’indagata aveva sottratto il portafoglio ad un 59enne all’interno di un esercizio commerciale di Nonantola, per poi effettuare con la relativa carta di credito indebiti prelievi di denaro, per un importo complessivo di 2.000 euro, presso lo sportello bancomat di una locale filiale bancaria.
La vittima, avvisata in tempo reale dall’istituto di credito mediante messaggi telefonici, ha raggiunto immediatamente lo sportello, individuando la donna mentre stava ancora effettuando le operazioni. Alla vista del proprietario, la stessa ha tentato la fuga, ma è stata bloccata da alcuni passanti che l’hanno trattenuta fino all’arrivo dei militari.
La somma contante è stata interamente restituita al legittimo proprietario, recuperando poi anche il portafoglio.
Al termine delle formalità di rito, la donna è stata tratta in arresto per indebito utilizzo di carta di credito e denunciata, in stato di libertà, per furto con destrezza.
Nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale che ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
