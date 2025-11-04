Medolla, aperto lo stato di agitazione dei lavoratori dell’azienda Gambro-Vantive

MEDOLLA - Nota stampa dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil Modena in merito all'apertura dello stato di agitazione dei lavoratori dell'azienda Gambro-Vantive di Medolla:

"I lavoratori e le lavoratrici di Gambro Vantive a Medolla hanno detto basta. Basta all’incertezza che logora, ai silenzi su un piano industriale che costringe da un anno e mezzo all’uso del contratto di solidarietà, senza una prospettiva concreta di sviluppo e rilancio. Appunto: basta coi silenzi di Vantive, il colosso americano detenuto dal fondo Carlyle. Ed è così che nel distretto biomedicale modenese riparte la mobilitazione.

INCERTEZZA INACCETTABILE



I simboli sono importanti. E la Gambro Vantive è più di un simbolo: è stata la prima azienda del miracolo biomedicale modenese. Nata nel 1962 col nome Dasco, poi divenuta Gambro nel 1987 e Baxter nel 2012. Fino all’avvento del fondo Carlyle, annunciato già nel 2024 e divenuto effettivo a febbraio del 2025. Sono forti le preoccupazioni espresse da Filctem Cgil Modena, Femca Cisl Emilia Centrale e Uiltec e dai rappresentanti sindacali unitari. Insieme danno voce a quello che i lavoratori e le lavoratrici spiegano da tanto, troppo tempo e che ha portato all’attuale stato d’agitazione:

“Da mesi aspettiamo risposte: vogliamo un piano industriale che dia garanzie sul futuro di Vantive. Sono andate giù le vendite delle macchine dedicate alle terapie renali croniche, vale a dire la produzione principale che garantiva i volumi più importanti del sito – spiegano le organizzazioni sindacali – Nel frattempo queste macchine non sono state rimpiazzate da altri prodotti. Né fin qui Vantive ha indicato, in maniera chiara, di cosa si occuperanno nel medio periodo gli oltre 500 dipendenti dello stabilimento di Medolla. Questo stato di incertezza, in un contesto che non vede attualmente alternative all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, è ormai diventato inaccettabile”.