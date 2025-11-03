Grande successo a Medolla per la festa di Halloween
MEDOLLA - Grande successo per la festa di Halloween a Medolla organizzato da Scuola Viva APS, che vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato..
É stato un sabato di divertimento a Medolla per 1.500 grandi e piccoli tra tiro alla fune, tricicli, golf, basket, letture da brividi, gnocchi fritti, patatine, popcorn, caramelle e... la spaventosissima Thriller night all’interno di un tunnel lungo 40 metri!
Oltre 300 temerari hanno varcato la soglia nera e affrontato con coraggio (e alcune urla) 25 figuranti, nascosti in un sentiero di bambù!
Medolla Halloween Park 2025 è stato orchestrato da Scuola Viva APS, ormai nota per i bellissimi eventi il cui scopo é raccogliere fondi destinati alle Scuole di Medolla, con il prezioso aiuto dei volontari di tante altre associazioni di paese e tutti gli sponsor, che ringraziamo calorosamente.
Ancora una volta, un pomeriggio condiviso tra risate e paura, che tutti ricorderemo.
Arrivederci alla prossima edizione!
Leggi anche: A Medolla si festeggia Halloween con Monster Dance Tunnel della paura e giochi per bambini
- Grande successo a Medolla per la festa di Halloween
- Clamoroso al Cibali - Cosa serve al settore giovanile del 2025? Allenatori, insegnanti, educatori, preparatori? La riflessione di mister Daniele Denti
- Giovedì conferenza del professor Stefano Zamagni a Medolla
- Deruba una donna a Nonantola, ritira col suo bancomat e viene fermata dalla stessa vittima
- "Radici, tronco, foglie" il 9 novembre al Giardino Botanico La Pica
- Controlli notturni ad Halloween a Modena: fermati quasi cento veicoli, otto patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza
- Pd Mirandola, sulla riorganizzazione della sanità "Si parte male"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Lutto a Mirandola per Gerardo Esposito, cameriere del ristorante Saul: se ne è andato a 43 anni
- Scontro su via Mazzone, 5 persone, tra cui un bambino e un ragazzino, coinvolte in incidente a Mirandola