Grande successo a Medolla per la festa di Halloween

MEDOLLA - Grande successo per la festa di Halloween a Medolla organizzato da Scuola Viva APS, che vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato..

É stato un sabato di divertimento a Medolla per 1.500 grandi e piccoli tra tiro alla fune, tricicli, golf, basket, letture da brividi, gnocchi fritti, patatine, popcorn, caramelle e... la spaventosissima Thriller night all’interno di un tunnel lungo 40 metri!

Oltre 300 temerari hanno varcato la soglia nera e affrontato con coraggio (e alcune urla) 25 figuranti, nascosti in un sentiero di bambù!

Medolla Halloween Park 2025 è stato orchestrato da Scuola Viva APS, ormai nota per i bellissimi eventi il cui scopo é raccogliere fondi destinati alle Scuole di Medolla, con il prezioso aiuto dei volontari di tante altre associazioni di paese e tutti gli sponsor, che ringraziamo calorosamente.

Ancora una volta, un pomeriggio condiviso tra risate e paura, che tutti ricorderemo.

Arrivederci alla prossima edizione!

