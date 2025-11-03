Storie di donne di ieri e di oggi, una serata a Limidi di Soliera
Venerdì 7.11.2025 alle ore 21.00, presso la Sala 1° piano del CENTRO POLIVALENTE a LIMIDI (via Papotti n. 18), Antonella Monzoni e Carla Varini del gruppo di lettori Sottovoce (un gruppo di lettori nato a Carpi impegnato in iniziative letterarie e culturali in giro per il territorio) presentano un piacevole spettacolo di fotografie e letture: storie di donne ieri e oggi per riflettere sulla condizione femminile, un tema che continua ad essere di grande attualità. In questa serata, le protagoniste saranno le fotografie di Antonella Monzoni e le parole del gruppo Sottovoce. Un incontro di immagini e letture per raccontare, insieme, ciò che rende le donne forti, autentiche, presenti. Gli autori hanno scelto alcune parole chiave: DIRITTI, SOGNO, LAVORO, DIGNITA’. Un'altra parola che hanno scelto è CORAGGIO. Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai (Oriana Fallaci)
L’evento fa parte del programma di Incontri Culturali, tutti con ingresso libero e gratuito, organizzati dal Gruppo Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Modena).
A seguire, la programmazione prevede per venerdì 14-11-2025 alle ore 21,00 sempre presso la Sala 1° piano del CENTRO POLIVALENTE a LIMIDI, un’altra conferenza dello storico Daniel Degli Esposti: “Mare di mezzo: il Mediterraneo - la sua importanza nella storia contemporanea”
