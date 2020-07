Avis provinciale, al via dal 6 luglio i test sierologici sulle donazioni di sangue e plasma

Prende il via lunedi 6 luglio anche a Modena, come in tutta la regione, la campagna di screening sierologico gratuito e volontario su sangue e plasma dei donatori, con l’obiettivo di contribuire all’indagine epidemiologica promossa dalla Regione sulla circolazione del coronavirus nella popolazione dell’ Emilia Romagna. I test verranno eseguiti dal Servizio di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Modena, indicativamente fino alla fine dell’anno, sulle provette di sangue o plasma raccolte in occasione delle donazioni nelle sedi Avis della provincia. La ricerca riguarderà gli anticorpi IgG, quelli cioè che, in caso di contatto con il virus, rimangono per più tempo all’interno dell’organismo. In caso di positività al test, l’interessato sarà sottoposto a tampone e verrà avviato al protocollo previsto dal servizio sanitario regionale. L’adesione allo studio è volontaria. Al momento della donazione il donatore dovrà sottoscrivere uno specifico consenso di adesione allo screening e, allo stesso modo, chi deciderà di non aderire dovrà dichiararlo. La procedura di donazione rimarrà invariata per il donatore, che verrà sottoposto al normale prelievo sia per il sangue che per il plasma.

Per info e FAQ modena/avisemiliaromagna.it

