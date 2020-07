Ex casa del custode di Cavezzo, partito il percorso partecipato

C’è tempo fino a giovedì 9 luglio per iscriversi alla camminata esplorativa nella zona dell’immobile denominato “Ex casa del custode”, nell’area accanto allo stadio comunale “Nino Borsari” di Cavezzo, in via Cavour.

L’appuntamento, che comprende anche un laboratorio creativo intitolato “i tavoli delle idee”, in programma martedì 14 luglio alle 17.30, rientra nel percorso partecipato con cui l’amministrazione comunale coinvolge la comunità e le associazioni, con particolare attenzione al mondo giovanile, nella trasformazione e nella riqualificazione non solo dell’immobile, attualmente inagibile, ma anche dell’area verde adiacente.

Diverse proposte, in parte totalmente innovative e in parte memori delle attività che in passato tradizionalmente si svolgevano nello stabile e nell’area, sono già emerse nel corso di interviste e focus group che si sono tenuti a fine giugno, a cui hanno partecipato oltre trenta cavezzesi, singolarmente o in rappresentanza delle associazioni locali. Martedì 28 luglio in Municipio è invece previsto il laboratorio conclusivo del percorso partecipato, condotto da Formattiva.

“Una bella esperienza di partecipazione – commenta Ilaria Lodi, assessore alle Politiche giovanili – che con la camminata su questo luogo in trasformazione vogliamo ampliare ulteriormente. Un luogo storicamente importante per tante generazioni di cavezzesi, che grazie al contributo di idee da parte di tutti, in particolare dei più giovani, vedrà nuova vita”. Per iscriversi alla camminata del 14 inviare una mail a info@formattiva.net entro il 9 luglio.

