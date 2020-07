In tre mesi il box di Unimore Orienta online è stato visitato da quasi 40mila utenti

Il costante interesse manifestato da studentesse e studenti italiani e stranieri per le attività di orientamento allo studio approntate durante questi mesi in modalità on-line da Unimore costituiscono il miglior viatico per l’OpenDay in programma il 14 luglio.

In tre mesi dal 25 marzo il box dedicato sul sito ufficiale dell’Ateneo emiliano (http://www.unimore.it/unimoreorienta/) è stato visitato da quasi 40mila utenti e sono state consultate circa 200mila pagine della offerta formativa 2020/2021 e dei servizi messi a disposizione per sostenere le scelte delle future matricole.

Oltre 40.000 connessioni di utenti unici e 200.000 visualizzazioni di pagine. E’ molto positivo ed incoraggiante, in vista dell’OpenDay online che l’Ateneo emiliano ha in programma per il 14 luglio, il risultato complessivo della iniziativa adottata dall’Università di Modena e Reggio Emilia di trasferire sul web(https://www.unimore.it/unimoreorienta/) tutta l’attività che riguarda l’orientamento delle future matricole.

Al box in homepage sul sito di Ateneo, che ha consentito dal 25 marzo fino a questi ultimi giorni di giugno a studentesse e studenti italiani e stranieri di avere tutte le informazioni sull’offerta formativa e sui servizi dell’Ateneo emiliano, si è aggiunta, nelle ultime settimane, la possibilità di intrattenere un colloquio on line con i referenti dei corsi di laurea e con gli uffici di coordinamento didattico dei dipartimenti.

Si tratta di numeri certamente significativi che, nell’imminenza dell’apertura delle immatricolazioni, consentono di guardare con fiducia a questa scadenza, dopo la lunga interruzione delle attività formative svolte in presenza.

La pronta risposta fornita da Unimore al lockdown dovuto alla diffusione di COVID-19 ha, tuttavia, consentito di tenere aperto un dialogo ed un confronto costruttivo con la popolazione studentesca e con i suoi iscritti.

“I contenuti del box, costantemente aggiornati di nuove informazioni, e la disponibilità del corpo docente e del personale preposto all’orientamento – afferma la Prof.ssa Carla Palumbo, delegata all’orientamento dell’ Ateneo –hanno mostrato in questi mesi un Ateneo sempre proattivo e capace di cogliere l’occasione del forzato stop alle attività in presenza per ripensarsi e integrare le modalità dei rapporti quotidiani con la comunità di riferimento di studentesse e studenti, mediante l’introduzione di nuove tipologie comunicative volte a mantenere aperto e vivace il dialogo”.

“La decisione di trasferire su piattaforma web – prosegue Palumbo – tutte le informazioni che riguardano la didattica e l’orientamento al lavoro, ci ha consentito di sviluppare una comunicazione diversa ma sempre ispirata alla qualità delle relazioni”.

Ora non resta che attendere per comprendere come le future matricole si porranno dinanzi all’offerta formativa di Unimore che per l’anno accademico 2020/2021 si aprirà con 88 percorsi di studio: 44 lauree triennali, 38 magistrali biennali, 6 magistrali a ciclo unico (quinquennali o sessennali).

Se era scontato che la maggior parte delle studentesse e degli studenti connessisi al box del sito Unimore (49,74%) fosse costituito da emiliano-romagnoli/e, in particolare delle province di Modena (10,86%), Bologna (9,10%), Reggio Emilia (6,77%) e Parma (5,75%), significativo è l’interesse manifestato dal numero di lombardi/e (16,09%) ma anche di altri contesti regionali: veneti/e (5,42%), laziali (4,62%) e ancora da pugliesi (3,52%), siciliani/e (2,93%), toscani/e (2,70%), e campani/e (2,45%).

Frequenti anche le “visite” di studentesse e studenti stranieri provenienti dalla Svizzera, dal Regno Unito, dagli USA, dalla Spagna, dalla Cina, dall’Austria, e perfino dall’Iran, dall’India e da paesi del Sudamerica a dimostrazione dell’ormai consolidata vocazione internazionale dell’Ateneo.

L’OpenDay online organizzato nella giornata del 14 luglio potrà essere seguito in diretta streaming, nella sezione “eventi” (tv.unimore.it), per ogni singolo dipartimento di Unimore.

Nel corso di questa giornata dedicata alle future matricole saranno approfondite le modalità di accesso per ogni corso di laurea, nonché le agevolazioni economiche, i servizi per lo studio e altri aspetti rilevanti relativi, per esempio, alla condizione occupazionale di laureate e laureati che vede l’Ateneo di Modena e Reggio assicurare ottime e concrete opportunità di trovare lavoro dopo la laurea.

