Modena, un’ambulanza “colorata” dai bambini… per i bambini

È stata consegnata nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, presso la sede del Servizio di emergenza territoriale 118 dell’Azienda Usl di Modena, una nuova ambulanza attrezzata in particolare per il soccorso pediatrico.

Il mezzo è stato donato dall’associazione Biblioteca del Gufo in collaborazione con Team Enjoy Modena che sta proseguendo nella raccolta fondi per raggiungere la piena copertura della spesa, in memoria di Federico Neri, ragazzo di 11 anni scomparso a causa della leucemia. Proprio per ricordarlo – e per rendere meno traumatico il viaggio in ambulanza dei più piccoli – al suo interno sono stati collocati i disegni del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Modena.

A consegnarla, insieme a Luca Neri ed Elena Barbieri della Biblioteca del Gufo e Nicola Ortugno presidente di Team Enjoy, mentre per l’Azienda Usl erano presenti Silvana Borsari, Direttrice sanitaria Ausl, Claudia Cremonini, Responsabile del Servizio di Emergenza territoriale 118 di Modena, Sonia Rioli, Responsabile delle professioni sanitarie del Dieu, Paolo Doneddu, coordinatore 118, e altri operatori.

“Questa è una donazione che abbiamo apprezzato particolarmente – dichiara Sonia Rioli –, non solo perché l’acquisizione di questa ambulanza permette di migliorare la dotazione complessiva del nostro parco mezzi, ma anche perché assistere un piccolo paziente non è mai semplice: avere tutti i dispositivi necessari e soprattutto poter offrire all’interno dell’ambulanza un ambiente più confortevole per i bambini, favorisce anche il lavoro dei professionisti sanitari che si prendono cura di loro”.

