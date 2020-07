Nuovo contagio da Coronavirus a Nonantola

NONANTOLA, 20 LUGLIO 2020 – Nuovo contagio da Coronavirus a Nonantola. E’ quanto emerge dal report Ausl relativo a lunedì 20 luglio 2020.

Complessivamente in Emilia-Romagna oggi ci sono 42 nuovi infetti e 3 decessi (leggi il report regionale)

Nella provincia modenese sono risultati oggi 8 nuovi casi, e nessun decesso. I nuovi infetti sono a Modena, Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Formigine e Nonantola.

Per quel che rigurada Nonantola, la spindaca spiega che è il settimo caso di queste settiamane e che “si tratta di una situazione familiare già nota tra i precedenti pazienti monitorati nel nostro territorio. Cambia dunque il numero di casi attivi, attualmente sono 7 e tutti in cura al proprio domicilio (quindi in buone condizioni di salute). La situazione è in evoluzione perché si è in attesa di test e screening in corso”

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017