TEDx approda a Mirandola con il tema “Questioni di Vita”, in arrivo a fine anno

MIRANDOLA – TEDx approda a Mirandola con il tema “Questioni di Vita”. La più famosa conferenza internazionale delle idee che meritano diffusione – “Ideas worth spreading” è in arrivo a fine anno per celebrare la Vita nel cuore del polo biomedicale d’eccellenza europea.

In arrivo nella città dei Pico la prima edizione di TEDxMirandola, il format di conferenze internazionali con l’obiettivo di diffondere idee di valore e far conoscere le eccellenze locali. Il tema dell’evento sarà “Matters of Life” – “Questioni di Vita”, rispecchiando al meglio ciò in cui il territorio mirandolese eccelle nel mondo: curare e proteggere la Vita.

Sul palco della prima edizione si alterneranno non solo le più alte rappresentanze del polo biomedicale primo in Europa, con focus a seguire con il workshop “Biomedical Valley”, ma anche le tante esperienze di vita, ricerche, riflessioni e testimonianze della voglia di fare della nostra comunità, che dopo essersi risollevata dal tragico terremoto del 2012 ha combattuto in prima linea anche la battaglia al Coronavirus, confermandosi area strategica per l’intera nazione. Prestigiosi speaker hanno già confermato la partecipazione e verranno resi noti sui nostri social e sito tramite storie sorprendenti.

L’evento, previsto per la fine dell’anno, si svolgerà presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini, alternando speakers a momenti di networking e community engagement. I talk saranno poi trasmessi online sul sito web e alla piattaforma internazionale TEDx.

Tutti i TEDx sono supportati dalle aziende più innovative del mondo e in Italia, con già più di 30 città ospitanti, anche l’evento mirandolese è già alla ricerca dei migliori partner: gli eventi TEDx promuovono da sempre il grande impegno sociale delle imprese nel loro territorio e offrono un’occasione esclusiva di incontro tra i migliori talenti e protagonisti locali.

TEDxMirandola conta già sulla collaborazione o patrocinio di: Comune di Mirandola, Tecnopolo Mario Veronesi TPM, Confindustria Emilia, Radio Pico, Agile idea, UAV Solutions e i tanti giovani volontari che formano il team organizzatore.

Segui i nostri social per rimanere aggiornato: Facebook, Instagram e Linkedin: @TEDxMirandola. Sito web: www.tedxmirandola.com

Cos’è TED TED è un’organizzazione no-profit con lo scopo di condividere idee di valore, spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti esponenti mondiali del “pensare” e del “fare”. Molti di questi talks avvengono alla conferenza TED, incluso l’incontro annuale a Vancouver, così come TEDWomen, TED Salons e migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente in tutto il mondo. I video di questi talks sono resi disponibili, gratuitamente, su TED.com e altre piattaforme. Dal 2019 anche la versione audio TED Talks Daily, disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Le iniziative aperte e gratuite di TED per diffondere idee includono TED.com, dove vengono pubblicati quotidianamente nuovi video di TED Talk; TEDx, che autorizza migliaia di individui e gruppi a ospitare eventi locali, auto-organizzati in stile TED in tutto il mondo; il programma TED Fellows, che seleziona innovatori da tutto il mondo per amplificare l’impatto dei loro straordinari progetti e attività; il progetto Audacious, che finanzia idee che possono potenzialmente avere un impatto su milioni di vite; TEDSummit, che riunisce i membri della comunità TED globale per brainstorming, discussioni, spettacoli, workshop e un programma eclettico di conferenze sul palco; e l’iniziativa educativa TED-Ed. TED Twitter twitter.com/TEDTalks – Facebook facebook.com/TED – Instagram instagram.com/ted – LinkedIn linkedin.com/company/ted-conferences

Cos’è TEDx, x = independently organized event Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, TEDx è il programma di eventi locali e indipendenti che hanno l’obiettivo di avvicinare le persone alla condivisione di un’esperienza simile a quella di TED. Ad un evento TEDx, la cui x sta ad indicare la natura di “evento TED organizzato indipendentemente”, si susseguono interventi dal vivo della durata massima di 15 minuti, nell’ottica di innescare il dialogo e favorire il confronto tra il pubblico in sala. La conferenza TED fornisce le linee guida generali per il programma TEDx, ma i singoli eventi TEDx, incluso il nostro, sono indipendenti (soggetti a determinate regole).

