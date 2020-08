A Cavezzo, per le famiglie con figli a scuola 150 euro per comprare notebook, pc e tablet

A Cavezzo, per le famiglie con figli a scuola 150 euro per comprare notebook, pc e tablet. Si è tenuto giovedì pomeriggio a Villa Giardino l’incontro tra amministrazione Comunale di Cavezzo (presente con sindaco, assessore alla Pubblica Istruzione e alcuni tecnici), la dirigente scolastica, alcuni collaboratori dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” e un rappresentante per ogni classe-sezione dello stesso istituto.

Il resoconto del Comune:

A poco più di un mese dalla riapertura prevista dal Ministero dell’Istruzione, si è fatto il punto della situazione riguardante il nuovo anno scolastico negli istituti cavezzesi. Ai rappresentanti dei genitori, convocati congiuntamente dall’amministrazione comunale e dalla Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo, è stata confermata non solo la data di inizio delle lezioni, lunedì 14 settembre, ma anche che le lezioni si terranno tutte in presenza, con l’orario scolastico completo. I sopralluoghi dei tecnici comunali in queste settimane hanno confermato la sostanziale adeguatezza degli spazi, che consentiranno di garantire il distanziamento e il rispetto delle norme di sicurezza. Verranno destinati ad aule alcuni spazi come il Learning Garden, evitando così delocalizzazioni e mantenendo tutte le classi all’interno dello stesso istituto, anche se in questi giorni si sta valutando la possibilità di attrezzare la sala culturale di Villa Giardino, messa a disposizione dall’amministrazione comunale, per accogliere una sezione dell’adiacente scuola dell’Infanzia. Già in via di realizzazione i necessari adeguamenti, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune. Chiariti durante l’incontro anche diversi aspetti riguardanti i pasti, gli ingressi e la gestione di zaini e giacche degli alunni, in attesa che le normative nazionali consentano di definire con precisione tutti gli aspetti del primo anno scolastico post Covid.

A sostegno delle famiglie con figli a scuola, il Comune di Cavezzo pubblica inoltre un bando (online sul sito del Comune da sabato 8 agosto, con la relativa modulistica) per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di sussidi informatici ad uso didattico come notebook, pc desktop e tablet (sono esclusi telefoni cellulari e pc portatili).

Le domande per il contributo di 150 euro per ogni acquisto possono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando, dove sono specificati anche i criteri di accesso ed esclusione, fino alle ore 13 del 31 ottobre 2020, e riguardano acquisti effettuati dal 4 marzo al 17 ottobre 2020.

