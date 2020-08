Al Barchessone Vecchio un weekend con la mostra di animali

Ultimo fine settimana di apertura per il Barchessone vecchio di San Martino Spino, con la mostra “In cammino per salvare noi animali”, a cura del CEAS “La Raganella”. 10 i pannelli allestiti raffiguranti altrettanti animali che a causa dei cambiamenti climatici rischiano l’estinzione. Dalla tigre, al lupo, alle api e tanti altri straordinari ed importanti esseri viventi in difficoltà. La mostra che mira a farli scoprire a bimbi ed adulti e a sensibilizzare sulla loro salvaguardia, ricade all’interno della campagna regionale “Siamo nati per camminare” a cui il CEAS “La Raganella” aderisce da anni, in collaborazione con le scuole del territorio. Per informazioni CEAS “La Raganella” tel.: 0535 29713 /29507. Si ricorda inoltre che a partire dal 10 fino al 22 agosto prossimo, il barchessone resterà chiuso al pubblico. la riapertura è fissata per domenica 23 agosto 2020, con la ripresa della mostra “In cammino per salvare noi animali

