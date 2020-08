Dimissioni dell’assessore al bilancio Marchetti, Insieme per San Felice: “Goldoni comincia a perdere pezzi”

Scrivono dal centrosinistra:

“Apprendiamo dai giornali della scelta per motivi personali dell’assessore al bilancio Marchetti di lasciare l’incarico.

Ma il dato politico è eclatante: il governo del cambiamento, dopo poco più di un anno, inizia a perdere componenti.

In questi mesi abbiamo manifestato in consiglio comunale e pubblicamente alla cittadinanza quanto sia preoccupante la situazione:

Goldoni e Noi Sanfeliciani avevano promesso di cambiare velocemente San Felice in meglio. Ma in tanti cittadini si accorgono ogni giorno che quanto promesso non si è verificato.

Non abbiamo sollevato polemiche sulla gestione della prima fase dell’emergenza Covid, ma al contrario ci siamo messi a disposizione dell’amministrazione, ritenendo prioritario uno sforzo comune per superare quella fase.

Ora però è giunto il tempo per il sindaco Goldoni di mettere in campo (in giunta) gli elementi migliori della sua squadra per rilanciare la sua azione.

Un’azione rimasta al palo, che non solo ha bloccato la progettazione della ricostruzione pubblica e la riqualificazione del centro storico (vedi ex Caserma dei Vigili del Fuoco, via Fossetta, piazza del Mercato, viale campi, Rocca Estense, etc..), ma che è addirittura tornata al punto zero in alcuni importanti progetti come Villa Ferri e la Casa della Salute.

Un’azione che al momento non interviene sulla riduzione delle rette e delle tariffe scolastiche, che avrebbe ridotto certamente l’impatto sulle famiglie per il ritorno in classe in sicurezza. Tutto questo a fronte di un rendiconto 2019 appena approvato in consiglio che ha dimostrato come il bilancio era ed è in salute, al contrario di quanto raccontato per un anno intero.

Infatti, il rendiconto 2019 ha registrato 1.100.000 euro tra avanzo libero del Comune e dell’Ucman, utile della Farmacia Comunale e mancate spese. A cui si aggiungono le risorse da per i rischi e gli investimenti della ricostruzione per più di 3.000.000 di euro.

Dunque, sindaco Goldoni è giunto il momento di dare il via alla propria azione di governo perché si guardi al futuro di San Felice e dei nostri giovani con coraggio.

Quello che ad oggi è mancato.”