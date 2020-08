Disagi e proteste per la prolungata chiusura dei Cup

Si allargano in questi giorni le proteste dei cittadini sugli orari di apertura degli sportelli Cup. Orari scomodi e troppo ridotti, servizi al minimo e accesso solo su prenotazione: così non se ne può più, lamentano i cittadini specie sui social.

In effetti nelle sedi Cup della Bassa da marzo il cambiamento con le norme anticontagio per evitare il Coronavirus è stato drastico. Se prima erano aperti nei normali orari di ufficio, la mattina e spesso anche al pomeriggio, oggi invece sono aperti solo per pratiche di assistenza di base; e si accede solo prendendo prima appuntamento. E anche per prendere appuntamento, lo si fa solo in certi orari e solo per telefono.

Una situazione che appare incomprensibile visto che, rispettando tutte le precauzioni anti contagio, tutte le fabbriche hanno riaperto, nei negozi si va tranquillamente, i bambini sono a scuola coi centri estivi e a mare e nelle piscine ci si va con serenità. Perchè il Cup no?

O almeno, quando si torna alla normalità? Dall’Ausl spiegano che “ad oggi non è in programma una riapertura dell’accesso libero per la prenotazione di visite ed esami”. I Cup restano dunque accessibili su prenotazione e solo per le pratiche Saub fino a data da destinarsi.

Per prenotare gli appuntamenti per le prestazioni, ricordano dall’Ausl, i canali sono quelli online, telefonici e delle farmacie.

