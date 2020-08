Dopo il degrado anche gli allagamenti. Non c’è pace nel cimitero di Finale Emilia

Dopo il degrado anche gli allagamenti causati dalle infiltrazioni della pioggia degli ultimi giorni. Non c’è pace nel cimitero di Finale Emilia. La Lista Civica per Finale Emilia ha depositato una nuova interrogazione sulla questione dopo aver sollevato il tema del degrado già nei mesi scorsi.

OGGETTO: ENNESIMA interrogazione

Richiamata la ns segnalazione di mancata messa in sicurezza del Cimitero monumentale di Finale Emilia dell’8 giugno 2019

A seguito di un sopralluogo effettuato nella giornata di martedì 4 agosto presso il Cimitero di Finale Emilia si segnalano le seguenti criticità (foto allegate):

– Acqua ristagnante nei sotterranei;

– Muri con infiltrazioni di acqua e perdita di intonaco

– Mancata rimozione dell’erba;

– Esiti di sfalciatura lasciati sulle tombe all’aperto

– Tombe di legno (e anche di marmo) in evidente stato di avvallamento

– Incuria in generale

Si chiede pertanto con la presente:

– Se c’è tra i dipendenti comunali un addetto ai servizi cimiteriali

– Se è previsto un protocollo di intervento a seguito dei temporali che regolarmente portano all’allagamento dei sotterranei

– Se è stata valutata l’ipotesi di dare il servizio della cura e manutenzione ordinaria di tutti e 3 i cimiteri presenti sul territorio in appalto

– Se sono previste opere di consolidamento e manutenzione nelle arcate e pareti che si stanno sfaldando

– Come mai non si procede a liberare 4 quadri già pronti per la raccolta delle ossa

– Qual è l’attuale disponibilità di loculi nel Cimitero di Finale, Massa e Reno Finalese