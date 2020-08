Gli appuntamenti del week end a Mirandola

Segnaliamo i prossimi appuntamenti del week end e dei giorni successivi a Mirandola

Domenica 09 agosto 2020 dalle ore 08.00: Mirandola: piazza Costituente e vie del Centro: Mirandolantiquaria – FIERA ESPOSITIVA DELL’ANTIQUARIATO E DEL RIUSO.

Lunedì 10 agosto 2020 ore 21.00: Mirandola: centro Pastorale via Posta 55: Percorso di preparazione alla “Solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria” – MISSIONARI CON E COME MARIA: Recita del rosario missionario. E’ garantito un servizio di baby sitter informare in anticipo la segreteria parrocchiale: 053521018.

Martedì 11 agosto 2020 ore 21.00: Mirandola: Duomo piazza Conciliazione: Percorso di preparazione alla “Solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria” – MISSIONARI CON E COME MARIA: Lectio divina sul brano della Lettera ai Romani 12,1-21, curata dal settore Adulti dell’Azione Cattolica di Carpi. L’incontro è aperto a tutti. E’ garantito un servizio di baby sitter informare in anticipo la segreteria parrocchiale: 053521018.

Mercoledì 12 agosto 2020 ore 21.00: Mirandola: centro Pastorale via Posta 55: Percorso di preparazione alla “Solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria” – MISSIONARI CON E COME MARIA: incontro con don Victor, sacerdote del Burkina Faso, in missione estiva presso la nostra Parrocchia. . E’ garantito un servizio di baby sitter, informare in anticipo la segreteria parrocchiale: 053521018.

Giovedì 13 agosto 2020 ore 21.00: Mirandola: centro Pastorale via Posta 55: Percorso di preparazione alla “Solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria” – MISSIONARI CON E COME MARIA: in ascolto della Parola per imparare da Maria lo stile della missione. E’ garantito un servizio di baby sitter, informare in anticipo la segreteria parrocchiale: 053521018.

Giovedì 13 agosto 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: RACCONTI DI VIAGGIO: Immagini per conoscere e sognare. Da Mirandola il Giro del Mondo in 2 anni, senza aerei. Alessandro Tomasi. Ingresso gratuito.

Sabato 15 agosto 2020: Solennità dell’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA:

– ore 08.00: S. Messa presso la sala di comunità di via Posta; – ore 10.30: S. Messa in Duomo (preceduta alle 9.45 dalla recita del rosario); – ore 18.30: S. Messa in Duomo.

MOSTRE IN CORSO: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: mostra: ”IN CAMMINO PER SALVARE NOI ANIMALI” – mostra per raccontare ai bambini la vita di 10 specie animali che potremmo aiutare camminando di più e guidando di meno, a cura del CEAS “La Raganella”. Mostra aperta fino al 09 agosto 2020 e dal 22 agosto al 06 settembre 2020. Il Barchessone sarà aperto i sabati e le domeniche dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

