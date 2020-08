Il 10 agosto torna la Lambruscolonga Estate in tutto il centro storico di Modena

Lunedì 10 agosto dalle ore 20 il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornerà ad ospitare la “​Lambruscolonga​”. Un’occasione imperdibile per chi volesse sperimentare, o rivivere, l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero.

Per la prima volta la Lambruscolonga avrà la collaborazione del Planetario Civico grazie al quale tutti i partecipanti potranno osservare le stelle con l’assistenza degli esperti che, grazie all’ausilio di strumentazione professionale e raggi laser, e allo ​spegnimento delle luci di Piazza Roma e Largo San Giorgio​, potranno vivere un’esperienza unica nel centro di Modena, degustando i migliori vini.

Con il patrocinio del ​Comune di Modena e del Consorzio del Lambrusco ​in collaborazione con ​Confesercenti Modena, ModenAmoreMio e Sanfra, ​quest’anno l’evento ha l’importante supporto di ​BPER Banca, Alcar Uno, Italpizza.

La Lambruscolonga si snoderà attraverso tutto il centro storico e i bellissimi chioschi dei viali del parco fino al Novi Sad al fine di valorizzare sapori ed eccellenze, coinvolgendo 12 locali di riferimento ​per la cittadinanza. I partecipanti potranno scegliere tra ​2 diversi percorsi (Cassiopea e Orione), ​composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o monopattini, e ad ogni tappa potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale, selezionato tra le migliori proposte delle cantine aderenti, e uno stuzzichino abbinato ad hoc dal locale per esaltarne il sapore.

Inoltre per la prima volta è prevista una ulteriore tappa “bonus” sull’appennino modenese, ​infatti i partecipanti potranno assaggiare un calice di Lambrusco al ​Castello di Guiglia (con visita guidata) o al ​bar Speranza di Pavullo gratuitamente per tutta la settimana di ferragosto, dove i gestori dei locali indicheranno i punti di osservazioni migliori per le stelle cadenti.

In questa ​quattordicesima edizione, la piu’ social e smart di sempre, la Lambruscolonga potrà essere acquistata online tramite tutti i metodi di pagamento comprese le criptovalute (tra i primi eventi di questo genere in Italia). Tuttavia per garantire il massimo della sicurezza e rispettare le normative anti-covid ​questa edizione avrà un numero ridotto di partecipanti e maggiori distanze tra i locali.