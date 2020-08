In bici con la droga: 18enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un giovane di 18 anni, di origini tunisien, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante l’attività di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante, mentre transitava in viale Molza nei pressi della Stazione delle Autocorriere, ha notato il ragazzo in sella alla bicicletta che alla vista della Polizia ha repentinamente cambiato direzione di marcia come per eludere un possibile controllo.

Gli agenti insospettiti da un tale atteggiamento, lo hanno raggiunto e bloccato. Lo straniero ha cercato di disfarsi di un involucro gettandolo a terra, recuperato immediatamente dagli operatori All’interno vi era della sostanza stupefacente in sasso, pari a 1,38 grammi di cocaina, come successivamente accertato.

La successiva perquisizione personale ha dato esito positivo: il giovane, infatti, nascondeva nel risvolto del pantaloncino ben 49 involucri di cocaina per un peso totale di grammi 23,66 e due pezzi di sostanza resinosa, risultata essere hashish, di complessivi grammi 10,70.

La droga e il denaro contante, pari a 170 euro, nonché i due telefoni cellulari in suo possesso sono stati sottoposti a sequestro e il tunisino, al termine degli accertamenti, dai quali sono emersi precedenti specifici a suo carico, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo con rito direttissimo, come disposto dal Magistrato di turno.

