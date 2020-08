Nonantola, variazione di bilancio: sostegno alla famiglie, maggiori manutenzioni e riduzione della tariffa rifiuti per le aziende colpite dal lockdown.

L’ultima seduta del Consiglio Comunale di Nonantola è stata dedicata alla variazione di bilancio di metà anno. In questo 2020 colpito dalla grave emergenza sanitaria – spiega l’Assessore al Bilancio Enrico Piccinini – non si è trattato di un normale assestamento di bilancio, ma di una vera e propria rielaborazione perché esiste un prima e un dopo Covid-19. Nel complesso l’insieme di questi interventi muove oltre 500 mila euro di risorse del bilancio comunale, in parte finanziate da risparmi di spesa, in parte da contributi regionali e nazionali e in parte con l’utilizzo dell’avanzo degli esercizi precedenti. Crediamo infatti che solo investendo nelle persone e nel lavoro si potrà far ripartire il mondo economico e con questi provvedimenti non ci sottraiamo dal fare la nostra parte.

Le scelte qualificanti approvate dal Consiglio Comunale

– La conferma degli investimenti nelle opere pubbliche che erano state pensate prima della pandemia e accelerazione nella progettazione di quelle rimaste in sospeso.

– Maggiori manutenzioni su parchi, strade e piste ciclabili.

– Investimenti nell’edilizia scolastica con ulteriori interventi sugli edifici delle scuole d’infanzia già oggetto di cantieri quest’estate rispetto a quelli inizialmente programmati.

– Ripresa a pieno regime del percorso di definizione del piano urbanistico generale e del piano della mobilità dolce all’interno del comune, con l’obiettivo di renderlo operativo già nella prossima primavera.

– Sostegno alle famiglie per favorire la piena rioccupazione con la conferma del progetto di fornitura del pasto a tutti i centri estivi ed impegno di risorse ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dal Governo; conferma delle tariffe dei servizi complementari all’istruzione (trasporto, mensa) anche in presenza di maggiori costi per il prossimo anno scolastico.

– Aiuti alle società sportive concessionarie degli impianti comunali per favorire la ripresa delle attività.

– Conferma del sostegno alle associazioni che insieme all’amministrazione comunale lavorano agli eventi artistici e culturali anche se questi non si sono potuti svolgere a causa della pandemia.

– Riduzione della tariffa rifiuti per le aziende che hanno chiuso la propria attività proporzionata al numero di settimane di chiusura, sia per la parte variabile (come già indicato dall’autorità di regolamentazione) sia per la parte fissa (per scelta dell’amministrazione).

La variazione di bilancio è stata sostenuta dall’intera maggioranza (Partito democratico e Una mano per Nonantola); fra le liste di minoranza si è espresso a favore Nonantola Progetto 2030, mentre hanno manifestato voto contrario il Movimento 5 stelle e Forza Italia.