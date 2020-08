Operai fanno lavori edili all’alba, sanzionata l’azienda

La Polizia locale stoppa l’intervento privato in un edificio privato in zona Buon Pastore: le attività rumorose non rispettavano le fasce orarie indicate nel regolamento comunale

Nonostante fosse l’alba stavano lavorando sulle coperture di una palazzina privata, causando rumore fuori dalle fasce orarie previste dalla normativa: la segnalazione dei cittadini ha fatto intervenire la Polizia locale di Modena, che ha interrotto l’attività degli operai, elevando una sanzione di 154 euro nei confronti dell’azienda appaltatrice. L’episodio è avvenuto questa mattina, giovedì 13 agosto, in un edificio privato di zona Buon Pastore.

Gli operatori del Comando di via Galilei, arrivati sul posto poco prima delle 6 con una delle pattuglie impegnate nel turno della notte, hanno rilevato che, come segnalato dai residenti, una squadra di addetti era impegnata già da diversi minuti sopra un terrazzo per la posa di guaina bituminosa, anche attraverso l’utilizzo di macchinari. Il regolamento comunale di polizia urbana prevede che i lavori che provocano rumore, e quindi potenziale disagio alle persone che vivono nelle vicinanze, possano essere compiuti esclusivamente dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20 nei soli giorni feriali, a meno che l’Amministrazione non disponga deroghe (che in questo caso non erano presenti). Di conseguenza all’impresa, oltre alla multa, è stato indicato di riprendere l’attività nell’orario consentito.

