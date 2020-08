Parte la rassegna degli eventi d’agosto a Camposanto

A Camposanto dopo il lungo periodo di lockdown dovuto all’emergenza COVID-19 e nonostante le difficoltà che ci hanno spinto, a malincuore, a non organizzare la tradizionale Fiera di Luglio, nel corso del mese di Agosto avranno luogo quattro eventi all’interno della rassegna “Agosto insieme 2020”, organizzati in collaborazione con alcune associazioni di volontariato di Camposanto che ringraziamo per l’impegno profuso anche in questo periodo estivo.

Si parte il 1 sera con “Storie sotto le stelle”, narrazioni al parco nella notte di San Lorenzo, iniziativa organizzata dalla biblioteca comunale durante la quale verranno realizzate letture rivolte a bambini dai 3 agli 8 anni.

Martedì 18 Agosto, alle ore 21, presso la Pista Rossa di Via Roma avrà luogo l’evento “Cinema sotto le stelle, vieni al drive in!” organizzato in collaborazione con il Comitato Genitori scuole di Camposanto. Durante la serata verrà proiettato gratuitamente il film “Il GGG”, regia di Steven Spielberg ed è preferibile prenotare al numero 334780741. Inoltre, fino al 14 Agosto è possibile ritirare gratuitamente presso la biblioteca comunale l’occorrente affinché i bambini possano preparare la propria auto e vedere il film come al drive in!

Sabato 22 Agosto, alle ore 21, presso la pista rossa di Via Roma, verrà svolto il concerto di Roberto Morselli e Debora, evento organizzato in collaborazione con il Centro Sociale Anziani.

È preferibile prenotare al numero 3395489926.

Infine, dal 24 al 29 di Agosto, verrà realizzata la decima edizione di Quadricromie, evento organizzato da Fermata 23 APS con il patrocinio del Comune di Camposanto, della provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna. L’edizione di quest’anno è dedicata a Lucia Sarzi, attrice, partigiana e camposantese di adozione, nel centenario della nascita. L’artista Riccardo Buonafede lavorerà nel lato sud della scuola secondaria di primo grado E.Gozzi.

