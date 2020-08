Ucman, Gruppo Liste Civiche e Pd: “Il cuore della ripartenza siano le scuole”

I gruppi consiliari “Liste Civiche – PD” e “+Mirandola”, a firma dei rispettivi capigruppo Paolo Negro e Giorgio Siena, insieme ad Alessandra Mantovani (Gruppo Liste Civiche – Pd) che ne è stata relatrice, hanno portato al voto dell’ultima seduta del Consiglio dell’Unione un’importante mozione di indirizzo sul tema: “Settembre, priorità alla scuola: proposte per la ripresa delle attività didattiche” (testo integrale in allegato). La mozione è sta approvata a larghissima maggioranza dal Consiglio dell’Unione, con la convergenza anche di tutti i gruppi consiliari del centrodestra, con la sola eccezione dei consiglieri della Lega di Mirandola che si sono “articolati” fra voto contrario (uno) e uscita dall’aula.

“Il cuore della ripartenza delle nostre comunità e dell’intero territorio dell’Unione sia la scuola – spiegano il capogruppo Paolo Negro ed Alessandra Mantovani – la mozione fissa questa priorità, assumendo il lavoro importante che stanno già facendo sindaci ed assessori alla scuola e mette in campo indirizzi comuni e proposte concrete. Indirizzi e proposte nate anche dall’ascolto e dal confronto con chi, insegnanti, dirigenti scolastici ed organi di partecipazione dei genitori, sono impegnati in queste settimane ad affrontare tutti i problemi che le esigenze e le norme di sicurezza legate al contrasto del virus Covid19 pongono alla scuola e all’attività educativa e didattica. Non bisogna lasciare nulla di intentato perché la comunità scolastica sia messa nelle migliori condizioni possibili per esercitare, pur in un contesto così difficile, il suo ruolo fondamentale, cuore delle nostre comunità. Nessuna scuola deve essere lasciata sola nell’affrontare le tante difficoltà legate alla riapertura in sicurezza dell’attività didattica, mobilitando tutte le risorse di ciascuna comunità, con un ruolo attivo di coordinamento dell’Unione dei Comuni. Per questo, la mozione schiera l’Unione anche a supporto della richiesta delle scuole di organici adeguati. Altri temi fondamentale sono quello dei trasporti, quello dei contenimento del costo dei servizi erogati alle famiglie e il coinvolgimento delle associazioni del territorio, per garantire a bambini e studenti la fruizione completa del tempo scuola. La mozione non tralascia la necessità di mettere a disposizione degli studenti, in particolare quelli delle superiori, spazi pubblici esterni alla scuola, ove necessario. Siamo contenti che tutto il centrodestra, con la solo eccezione della Lega di Mirandola che prosegue nella sua deriva, abbia colto lo spirito costruttivo della mozione e l’opportunità di un pronunciamento forte ed unitario del Consiglio in ragione della centralità del tema scuola, sui cui è necessario unire tutte le energie”.

