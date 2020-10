Il centrodestra: “Ecco perchè in Ucman abbiamo detto no all’assunzione di educatrici e nuovo personale”

“Ecco perchè in Ucman abbiamo detto no all’assunzione di educatrici e nuovo personale”. Una nota a firma di Lega per Salvini Premier, Fratelli d’Italia-Libera Scelta-Crescere Cavezzo, Liste civiche e Forza Italia ricostruisce quanto accaduto in Consiglio Unione Area Nord quando il centrodestra ha fermato l’approvazione di quanto chiesto dai sindaci (nche della loro stessa parte politica) in merito a nuove assunzioni di personale per i bambini degli asili nido, per un nuovo scuolabus e altro nei comuni di Mirandola, San Felice e San Prospero.

Scrivono le liste di centrodestra:

Senso di responsabilità. A questo, in più riprese ci si è appellati durante la scorsa seduta di consiglio unione, quasi abusandone e facendone, senza dubbio alcuno, un uso improprio da parte dei consiglieri di opposizione. Proprio per senso di responsabilità, trasparenza e democrazia si è deciso di non eleggere in modo spintaneo il Nuovo presidente UCMAN, senza prima aver vagliato ogni proposta, anche con la minoranza di centrosinistra. La tanto decantata cooperazione, la collaborazione che spesso riempie le bocche di sindaci e consiglieri PD tarda a palesarsi, specialmente a seguito della non approvazione di due oggetti iscritti all’ordine del giorno, riguardanti manovre di bilancio. La prima, una convenzione con agenzie interinali per EVENTUALI sostituzioni di personale scolastico sino al 31/12, genera un dibattito, a votazioni già concluse, dai toni duri ed offensivi nei confronti dei consiglieri di centrodestra, apostrofati come inconsapevoli e ignoranti. Minacce velate tra toni adirati e intimazioni non legittime per giungere alla discussione del punto successivo, a ben oltre due ore dall’inizio, ove parte del contenuto del documento sottoposto al voto, risultava incompleto e non chiaro nonostante due interrogazioni presentate per chiederne lumi:

-la mancata definizione e destinazione del personale in caso di uscita del Comune di Mirandola

– l’effettiva modalità di assunzione di una figura da assegnare al settore ragioneria e tributi . Nella piena consapevolezza di ogni dichiarazione avanzata, al fine di ottenere totale chiarezza e trasparenza, nel rispetto di ciascun contribuente, con l’impegno di apportare le dovute modifiche ai punti sopracitati affinché possano risultare chiari e completi, il centrodestra ha posto il veto su procedure non sufficientemente esaustive, con la speranza che l’ostilità rivolta dalla compagine di centrosinistra possa esaurirsi insieme alle critiche gratuite ed agli improperi ed avviarsi verso una fattiva collaborazione e un costruttivo dialogo.

